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من هي «بطوط» العروسة التي هزت السوشيال ميديا: تزوجت لاعب كرة

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بطوط

تصدر اسم «بطوط» مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ضجت الصفحات بصورها خلال حفل زفافها، مشيدين بها وبإطلالاتها.

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وعلى الرغم من إشادة بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بالعروس، إلا أن عدد كثير تسائل عنها، «مين بطوط دي؟»، «هو ايه فرح بطوط؟»، و«هو أنا لوحدي اللي معرفش بطوط». 

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من هي بطوط؟ 

وبالبحث عن العروس صاحبة الصورة المتداولة، وجُد إنها واحدة من الـ«بلوجر» على موقع «إنستجرام»، وكانت تحتفل أمس بعقد قرانها، على لاعب الكرة أحمد وزة.

ويرصد «هن» في السطور التالية معلومات عن «بطوط» التي يبحث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي

- تدعى بطوط نصر.

- عقدت قرانها أمس، على لاعب كرة النادي الإسماعيلي أحمد وزة.

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- من محافظة الإسماعيلية.

- تعمل بلوجر لأحدث صيحات الموضة.

- مصممة أزياء. 

- مقدمة محتوى خاص بالموضة والعناية بالبشرة والشعر. 

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- يتابعها ما يقرب من مليون منصف شخص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام». 

- احتفلت بخطبتها على «وزة» منذ 4 سنوات. 

- عقدا قرانهم عقب قصة حُب استمرت 9 سنوات، حيث علقت على الحل قائلة: «حلم حياتي، بعد 9 سنين حب عمري بقا جوزي، اللهم لك الحمد».

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حفل زفاف بطوطة

وعقد الحفل صباح أمس، واستمر حتى الغروب، وذلك في مكان مفتوح يطل على البحر. 

وتألقت العروس بفستان مُرصع من اللولي، بتوقع المصمم «أحمد مغازي»، ومكياج ترابي لـ «مي باهي»، كما قام بتصوير الحفل، المصور الشهير «أنتيكا». 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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