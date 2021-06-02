بعد حبس المعتدين عليها.. منة عبدالعزيز تعلن خطبتها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت فتاة «التيك توك» الشهيرة منة عبدالعزيز، متابعيها بصور عدة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أعلنت من خلالها خطبتها، حيث ظهرت بصحبة شاب إلى جوارها، مُرفقة مع الصورة وجه تعبيري لخاتم الخطبة، إلا أنها لم تشر إلى هويته، كما حرصت على غلق خاصية التعليقات، حتى لا يتمكن أحد من التعليق على الصورة.

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تفاصيل الحكم في قضية منة عبدالعزيز

وكان صدر الحكم على المتهمين في قضية التشهير بـ فتاة التيك توك الشهيرة، منة عبدالعزيز، واغتصابها، منذ أيام عدة.

وعاقبت الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، المتهم الأول بسام رضا صابر شهرته «بيشوي» عن تهمة هتك العرض بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، وعن تهمتي السرقة بالإكراه وتعاطي المخدرات بالسجن لمدة عام واحد وغرامة 4 آلاف جنيه.

كما عاقبت المتهم الثاني مازن إبراهيم وشهرته بالسجن المشدد 9 سنوات عن التهمة الأولى وغرامة 14 ألف جنيه، والمتهمة الثالثة شيماء شاكر، بالسجن المشدد 9 سنوات عن التهمة الأولى، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه.

بينما عاقبت المتهمة الرابعة فاطمة شاكر، بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، والمتهم الخامس بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، فيما برأت المحكمة المتهم السادس صاحب الفندق من التهمة المنسوبة إليه.

رد فعل منة عبدالعزيز على الحكم

واختفت تمامًا، منة عبدالعزيز، عقب حكم المحكمة، عن مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلة التعليق، حتى ظهرت بعد الحكم بأيام، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من خلال مشاركة صورة، وظهرت الفتاة بملابس جريئة، وقامت بغلق خاصية التعليقات تمامًا، حتى لا يتمكن أحد من التعليق على الصورة.