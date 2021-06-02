ندى موسى تثير الجدل بعد ظهورها بـ «بكيني» على أحد الشواطئ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة ندى موسى، محركات بحث جوجل بعدما نشرت صورة ظهرت فيها ترتدي مايوه «بكيني» أثناء قضاء عطلتها الصيفية على أحدى الشواطئ.

وتعرضت الفنانة ندى موسى، لمجموعة انتقادات من متابعيها، وعلى الرغم من ذلك لم تتطرق لتلك الانتقادات وظلت محتفظة بالصورة على صفحتها ولم تحذفها.

يستعرض «هُن» في التقرير التالي أبرز إطلالات الفنانة ندى موسى.

إطلالات الفنانة ندى موسى المثيرة للجدل

ظهرت الفنانة ندى موسى، في اليوم السادس من مهرجان الجونة بالدورة الرابعة، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض منقوشًا، بقصة «الكب»، مزينا بالطيات والكشاكش، واعتمدت على مكياج قوي، مع إكسسوارات مكونة من انسيال وخاتم، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون النحاسي، واعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي بشكل عشوائي.

وفي إطلالة أخرى، ظهرت بفستان أصفر صيفي جريء، مع اعتمادها على تسريحة شعر بسيطة.

وبدت الفنانة ندى موسى، بإطلالة صيفية جريئة في ظهور آخر لها، بعد ظهورها على شاطئ البحر، واختارت تسريحة الشعر الكيرلي لشعرها الأسود القصير الذي تركته منسدلاً على كتفيها مما أبرز أنوثتها.

ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث اكتفت فقط بوضع أحمر الشفاة باللون الفوشيا.

وأطلت الفنانة ندى موسى، باليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بفستان ستان رقيق دون أي تفاصيل.

ندى موسى تتحدث عن مسلسل بين السما والأرض

وكانت الفنانة ندى موسى، تحدثت عن مشاركتها في مسلسل بين السما والأرض، أثناء استضافتها ببرنامج مساء dmc، قائلة: «كنت خايفة ومتوترة جدا وكان فيه ظروف التصوير والكتابة وكنا في ضغط وإننا لازم نخلص في وقت معين».

وتابعت ندى موسى: «شعوري خلال التصوير كأننا داخلين امتحان وكل واحد بيذاكر ويساعد التاني، اتوترت وقعدت في الأوضة وعيطت وقلت لهم مش عاوزة أنزل لأن المشهد كان صعب جدا».