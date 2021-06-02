صور.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية مع مدير نادي برشلونة.. ومتابعون: «صفقة الموسم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدة صور جديدة خلال تواجدها ببرشلونة.

وظهرت الفنانة بصحبة مدير نادي برشلونة، على حد وصفها، مدونة: «أنا مع أجمد مدير نادي في العالم، برشلونة».

إطلالة الفنانة

وتألقت رانيا بفستان أصفر، بحمالات عريضة، مشغول من الجزء الأعلى، مع الشعر الويفي قليلًا، والمكياج الصريح.

واعتمدت «رانيا» على الأقراط المستديرة الكبيرة، وحقيبة جلد باللون الذهبي.

تعليقات المتابعين.. صفقة الموسم

وعلى الفور، علق رواد «إنستجرام» على إطلالة الفنانة: «صفقة الموسم»، «دي الصفقة التالتة»، «هيخليكي راس حربة».

وصلة رقص لـ رانيا يوسف

وكانت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها، عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر ما شاركته «رانيا» رقصها على أحدث أغنيات الفنانة روبي «حتة تانية».

آخر ظهور لرانيا يوسف

وفي وقت سابق، دخلت الفنانة رانيا يوسف في مشادة كلامية مع إحدى المتابعات، بسبب أحدث فلسطين الأخيرة، وحي الشيخ جراح، حيث ظهرت وهي تلعب رياضة في الجيم.

ونشرت رانيا يوسف مقطع فيديو لها وهي تمارس الرياضة عبر صفحتها الشخصية على موقع «إنستجرام»، فكتبت لها إحدى المتابعات، «إحنا بنموت بفلسطين وأنتي خائفة على رشاقتك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي»، وهو الأمر الذي استفز رانيا يوسف وجعلها ترد على تلك المتابعة بأسلوب غير لائق، حيث كتبت رانيا: «بتموتي وماسكة الموبيل وبتفرجي على الانستجرام، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي إنتي».

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف كانت مشاركتها في مسلسل «ملوك الجدعنة» أمام عمرو سعد ومصطفى شعبان.