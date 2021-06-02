منها علاج الهالات السوداء.. 7 استخدامات رائعة لقشر الموز للبشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحتار الكثير من الفتيات في اختيار المنتجات المناسبة للبشرة وتكون باهظة الثمن، وقد لا تعرف أنه يمكنها أن تجد ما تبحث عنه في قشر الموز.

ويعتبر هذا أمر غير متوقع، فأكثر ما يمكن فعله معه هو رميه في سلة المهملات، ومع ذلك، هناك العديد من الاستخدامات المذهلة للبشرة، وفق ما نقل موقع "brightside" الأمريكي.

1- تقليل حب الشباب:

تحتوي قشور الموز على فيتاميني C وE، كما أنها تحتوي على البوتاسيوم والزنك والحديد والمنغنيز، ويمكن لهذه العناصر الغذائية تهدئة الجلد الملتهب وتقليل انتشار حب الشباب، علاوة على ذلك، تحتوي قشور الموز على اللوتين والكاروتينات وهي مركبات تذوب في الدهون وتساعد في مكافحة الالتهابات وحب الشباب.

افركي قشر الموز على بشرتك واتركيه لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم اشطفي بشرتك،كرريها مرتين يوميًا.

2- يساعد في تقليل التجاعيد:

تظهر تجاعيد الوجه عندما يفقد الجلد مرونته ويفقد تماسكه، ويمكن أن تساعد مضادات الأكسدة وفيتامين C في الموز في تقليل ظهور التجاعيد.

افركي قشر الموز على بشرتك واتركيه لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل، ثم اغسلي وجهك ورطبيه، كرريها 3 مرات في الأسبوع.

3- تبييض أسنانك:

قشور الموز الناضجة غنية جدًا بالبوتاسيوم الذي يمكن أن يساعد في تقليل البقع الصفراء التي تظهر نتيجة استهلاك بعض المشروبات مثل القهوة والشاي.

اغسلي أسنانك بالفرشاة واشطفيها جيدًا، ثم خذي الجزء الداخلي من قشر الموز وافركيه على أسنانك لمدة دقيقتين، وقومي بشطف أسنانك مرة أخرى وكرري العملية يوميًا.

4- تساعد في تقليل ظهور الندبات:

قشور الموز لها القدرة على تقليل تهيج الجلد بشكل كبير مثل التورم والاحمرار والتندب، كما أنها تحتوي على أحماض دهنية أسترة تم عزلها بالفعل ودمجها في المستحضرات المختلفة التي تقلل من ظهور الندبات.

خذي قشر الموز وضعيه على المنطقة المصابة، ثم اتركيه لمدة ساعة، تكرر يوميا.

5- تساعد في تخفيف حكة الجلد:

قشور الموز علاج منزلي رائع لحكة الجلد، حيث تحتوي على الهيستامين، مما يقلل من العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم وفيتامين ج وفيتامين هـ، استخدميه للتخفيف من الحكة الناتجة عن الذباب السام أو لدغات البعوض، ضعي قشرة الموز على المنطقة المصابة، ثم اتركيه لمدة 10-15 دقيقة، بعد ذلك قومي بإزالتة وتكرار المناطق المصابة الإضافية.

6- تقليل الهالات السوداء والانتفاخ تحت العين:

المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في قشر الموز يحسن تدفق الدم ويغذي البشرة الحساسة حول عينيك.

اختري قطعة من قشر الموز وضع جانبها الناعم على منطقة عينيك، ثم أغمضيها واسترخي لمدة 30 دقيقة، بعد ذلك قومي بإزالة القشر واشطفيه ثم قومي بوضع كريم للعين الخاص بكي.

7-قشر الموز لبشرة لامعة:

الموز غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم، ويساعد تطبيق مضادات الأكسدة على بشرتك في الحماية من أضرار الجذور الحرة، وتترك أيضًا البشرة أكثر إشراقة ولمعان.