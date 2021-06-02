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ما هو الكريم الواقي من الشمس المناسب للبشرة غير النقية؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "فرويندين" أن الكريم الواقي من أشعة الشمس يتمتع بأهمية كبيرة للبشرة خلال فصل الصيف بصفة خاصة؛ حيث إنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة و"الجزيئات الحرة" (Free Radicals)، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة، من ناحية، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البشرة غير النقية، التي تعاني من الشوائب وحب الشباب، تحتاج إلى نوع خاص من الكريمات الواقية من أشعة الشمس، ألا وهو: الكريم المعدني، والذي يحتوي على أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، وتتمتع هذه المواد الفعالة بتأثير مثبط للالتهابات ومهدىء للبشرة المتهيجة.

أما الكريم الكيميائي فيعد غير مناسب للبشرة غير النقية؛ نظرا لأنه قد يتسبب في تفاقم الالتهابات، ومن ثم تدهور شكل البشرة الجمالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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