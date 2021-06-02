نقاط مهمة عند ممارسة الرياضة خلال فترة الرضاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" أن ممارسة الرياضة لا تتعارض مع الرضاعة الطبيعية بشرط مراعاة بعض النقاط المهمة؛ حيث يمكن ممارسة الرياضة بعد مرور 6 إلى 8 أسابيع من الولادة على الأقل، مع مراعاة أن تحصل المرأة على الضوء الأخضر من الطبيب أولا.

وأضافت المجلة المعنية بالأسرة والأطفال أنه ينبغي في البداية ممارسة تمارين إعادة التأهيل من أجل تقوية عضلات قاع الحوض.

وبعد ذلك يمكن ممارسة بعض الرياضات المناسبة مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، مع مراعاة ممارستها باعتدال، علما بأن ممارسة الرياضة تتمتع بفوائد جمّة للمرأة خلال فترة الرضاعة؛ حيث إنها تساعد على إنقاص الوزن واستعادة رشاقة الجسم من ناحية، وتعمل على تحسين الحالة النفسية والمزاجية من ناحية أخرى.

ويُراعى أيضا ارتداء حمالة صدر رياضية مناسبة بحيث لا تشكل ضغطا على الثدي ولا تتسبب في تعرضه للاحتكاك. ومن المهم أيضا شرب السوائل بكمية كافية لتعويض السوائل المفقودة أثناء ممارسة الرياضة.

ومن المهم أيضا تنظيف الثدي جيدا بعد ممارسة الرياضة بواسطة ماء صاف من أجل التخلص من العرق، الذي قد يتسبب في تهيج الرضيع.