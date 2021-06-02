الامارات | أطباء أمراض جلدية: انتبهوا إلى البثور الحرارية في الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء أمراض جلدية: انتبهوا إلى البثور الحرارية في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر مختصون في الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية أن كثرة التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الصيف ترفع خطر الإصابة بما يعرف بـ«البثور الحرارية».

وأوضح أطباء الرابطة أن الحرارة الشديدة والرطوبة العالية تتسببان في انسداد غدد العرق، وبالتالي لا يتعرق الجسم ولا يتم تصريف الحرارة، ومن ثم تنشأ البثور.

وتظهر البثور الحرارية في المواضع التي تكثر بها غدد العرق وتتراكم بها السخونة بسهولة، مثل الإبط وثنية الركبة، وغيرها.

وتطل البثور بحجم رأس الدبوس وتكون حمراء، كما يكون الجلد متورماً مع الشعور بحكة قوية.

ويمكن تخفيف الألم بواسطة بودرة أو خلطات الزنك، التي تمتص الرطوبة وتحافظ على جفاف الجلد. وفي حال الحكة الشديدة يلزم استشارة الطبيب.

ولتجنب الإصابة بالبثور الحرارية، ينبغي الابتعاد عن الملابس الضيقة، التي تحول دون تدوير الهواء وتتسبب في تكدس الحرارة. وبدلاً من ذلك، ينبغي ارتداء الملابس الواسعة والفضفاضة وجيدة التهوية، كي تسمح للجلد بالتنفس.

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