ماذا تعرف عن سرطان العظام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن سرطان العظام يندرج ضمن أنواع السرطانات النادرة، موضحة أنه يُصيب غالبا عظام الحوض والعظام الطويلة في الساقين والذراعين.

وأضافت الجمعية أن أسباب سرطان العظام غير معلومة على وجه الدقة، غير أن الأطباء يرجحون أن أسبابه تتمثل في العوامل الوراثية والتغيرات الجينية وأمراض العظام المزمنة والخضوع للعلاج الإشعاعي في مرحلة عمرية مبكرة.

وتتمثل أعراض سرطان العظام في آلام وتورم في المنطقة المحيطة بالورم ومحدودية الحركة بسبب تآكل المفاصل وسهولة تعرض العظام للكسر، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل فقدان الوزن غير المبرر والتعب المستمر وتراجع القدرة على بذل المجهود.

وتبعا لحالة المريض يتم علاج سرطان العظام بواسطة العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو الجراحة.