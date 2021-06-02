تعرّفي إلى مجموعة الكبسولة "ديوريفييرا" 2021 DIORIVIERA

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يونيو 2021 07:34 صباحاً - تكشف دار ديور النقاب عن مجموعة الكبسولة الجديدة "ديوريفييرا" DIORIVIERA تكريماً لأسلوب الحياة المرهفة التي أحبها كريستيان ديور. تمّت إعادة تصميم هذه الرموز من خلال مجموعة من الثياب النابضة بالحياة من قبل ماريا غراتسيا كيوري. تزدان هذه الإبتكارات الجديدة بنمط "توال دو جوي" Toile de Jouy الأيقوني الذي أعادت تخيله المديرة الفنية للمجموعات النسائية بألوان التوت الزهرية الحّادة واللون الأخضر شارتروز و الكحلي. هذه النقشات الرائعة تضفي التألق على الأساسيات الصيفية - لوحة الركمجة، مظلّة البحر، الأرجوحة الشبكية والوسائد - كما على مفارش الأطباق، وتشكيلة من أغراض الزينة والقرطاسية. لحظة معلّقة في الزمان، تشكّل ملاذاًعلى شاطىء البحر.

مجموعة الكبسولة "ديوريفييرا"



مجموعة حصرية يمكن اكتشافها في متاجر "ديور ميزون" Dior Maison في 7 منتجعات سياحية (قرية ميكونوس، ميكونوس ناموس، فورتي دي مارمي، كابري ريكيو، إيبيزا، بودروم، بورتومونتينيغرو)، وفي 7 متاجر مؤقتة حول العالم (سلفريدجز، تشنغدو، سانيا، شانغاي، سوهو، بيفرلي هيلز و سانتا باربرة)، كما على موقع Dior.com

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