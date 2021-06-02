حتى لا تعلم بوفاة سمير غانم.. عبارة مؤثرة مكتوبة على غرفة دلال عبدالعزيز بالمستشفى

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي ما زالت تعاني من تبعات فيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

واحتوت الصورة التي نشرتها إيمي سمير غانم على خاصية «ستوري» بموقع إنستجرام على عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت أعلى الباب: «المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها اللهم أتم شفاءها على خير» في إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم منذ أيام وذلك برغبة أسرتها.

وما زالت الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من آثار إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد تلقيها العلاج وسلبية آخر مسحة لها، حيث انتقلت لها العدوى بالتزامن مع استعدادها للمشاركة في مسلسل «عالم موازي» من بطولة ابنتها دنيا سمير غانم والذي على إثره أصيبت وابنتها وزوجها الراحل الفنان سمير غانم.

وخلال الأيام الماضية أعلن عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلام تضامنهم مع دلال عبدالعزيز التي ما زالت محجوزة في أحد مستشفيات القاهرة تتلقى علاجها فيه، متمنين لها الشفاء، حيث طالبوا متابعيهم مع نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يتم الله شفاءها.

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يشار إلى أن أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز قررت عدم إخبارها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم لاعتبارات مرضية وحتى لا تتأثر صحتها بخبر الوفاة وهو ما أكده الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، كاشفا أنها «ما زالت متواجدة بالرعاية المركزة، ولهذا نحاول أن نخفي عليها الأمر لدرجة أننا بنمثل».

وقال خلال عودته مرة أخرى إلى شاشة التلفزيون عبر برنامجه مساء dmc بعد توقفه لأيام بسبب إصابة زوجته ووالديها بكورونا، إن الأسرة تختلق أكثر من سيناريو فالفنانة دلال عبدالعزيز دائمة السؤال عنه.