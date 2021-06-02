«الإفتاء» توضح ثواب قراءة القرآن من الشاشة الإلكترونية

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل قراءة القرآن دون وضوء من الشاشات الإلكترونية لها ثواب أم لا ثواب عليها؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 3668 بأنه: «تحصيل الثواب بالنظر إلى آيات القرآن في الشاشات الإلكترونية وتلاوتها مثله مثل المصحف الشريف من حيث تحصيل الثواب بقراءة كل حرف من حروف القرآن الكريم، وإن كانت القراءة في المصحف الورقي عبادة يزيد ثوابها عن مجرد القراءة؛ وذلك لاشتراك حواس أخرى غير اللسان؛ حيث تشترك العين بالنظر إلى عين المصحف، وتشترك حاسة اللمس بمس أوراقه».