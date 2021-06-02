5 أنواع من الروائح تشير إلى وجود «بق الفراش» بمنزلك: أبرزها الكزبرة والنعناع ومسحوق اللوز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«بق الفراش» من الحشرات الصغيرة التي غالبًا توجد على سرير النوم، وإذا لم تنتبه لوجودها سوف يصبح جلدك ضحية للدغاتها المؤلمة، التي تترك آثارًا مزعجة وعلامات حمراء، لذلك لابد من التأكد جيدًا بخلو الفراش من هذه الحشرة المزعجة.

ومن المعروف أن حشرة «بق الفراش» تعيش في جميع غرف المنزل، وتختبئ أثناء النهار وتخرج ليلًا لتناول الطعام، ويزحف «بق الفراش» ببطء على المناطق المكشوفة على الجلد، ويمتص الدم من أجل الطعام.

وتعتبر الرائحة «غير الكريهة» من العلامات التي تحذر من وجود حشرة بق الحشرات، لذلك يجب الانتباه جيدًا لذلك، وتوجد عدة أنواع مختلفة من الروائح التي يمكن أن تشير إلى تفشي «بق الفراش»، وجميعها روائح كريهة، وفقًا لما عرضته «روسيا اليوم».

روائح تشير إلى وجود حشرة بق الفراش

- تميل حشرات «بق الفراش» إلى إنتاج رائحة تشبه رائحة الكزبرة.

- يمكن أن ينتج عن التراكم الشديد لبق الفراش، رائحة شبيهة بالعفن.

- وصف بعض الناس رائحة بق الفراش برائحة «توت العليق الفاسد».

- يمكن أيضًا الخلط بينه وبين رائحة مسحوق اللوز، وقد يكون مسكي الرائحة.

- قد ينتج عن هذه الحشرات رائحة تشبه النعناع، ولكن هذا يحدث فقط إذا كانت موجودة لفترة طويلة.

لذلك في جميع الحالات، إذا لاحظت أي روائح غريبة قادمة من جميع أنحاء المنزل، فيجب أن تفكر في فحص منزلك بحثا عن أي علامات أخرى لبق الفراش.

وبحسب موقع «Arrow Exterminating» فإذا كان لديك تفشي لبق الفراش، فقد تبدأ في ملاحظة رائحة منزلك مثل الأحذية المتعفنة أو الملابس المتعفنة المبللة، والرائحة غالبا ما تكون غير لطيفة، ورغم أنه لا يشم كل الناس رائحة بق الفراش بالمثل، يبدو أن وصف الرائحة بما يشبه الكزبرة أو العفن هو الأكثر شيوعا. ومع ذلك، لا يصف الجميع الرائحة عند مواجهة تفشي بق الفراش.. إنها ليست دائما نفس التجربة للجميع.

وأضاف الموقع: «على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تشم رائحة بق الفراش التي تعيش في منطقة ما، فمن الشائع جدا أن تفشي الحشرات الكبيرة يمكن ملاحظتها من خلال علامات أخرى».

وغالبًا ما تكون العلامات الأولى لإصابة بق الفراش، هي اكتشاف لدغاتها المميزة على الجلد، وتميل اللدغات إلى أن تكون حمراء ومثيرة للحكة للغاية، وعادة ما توجد في شكل خط عبر الجلد.

ويمكن أن تكون البقع الداكنة أو السوداء الصغيرة على الفراش وأغطية الوسائد، علامة على وجود بق الفراش.