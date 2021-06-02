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توقعات الأبراج اليوم 2-6-2021: أخبار سارة لـ الجوزاء.. ويوم محبط لـ العذراء

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب" horoscope".
برج الحمل:
إذا كنت مسؤولاً عن قسم الموارد البشرية في شركة، فستبدأ اليوم في إصلاح إجراءات التوظيف بالكامل، وتركز أكثر على العنصر البشري.
برج الثور:
إذا كنت ترغب في بناء علاقة مستقرة، فمن الضروري الحفاظ على التماسك النفسي والصحة البدنية.
برج الجوزاء:
من الممكن أن تتلقى بعض الأخبار غير السارة المتعلقة بحياتك المنزلية.
برج السرطان:
جانب اليوم مواتٍ لأزمات الضمير التي تؤدي إلى تغيير المواقف، ومن المحتمل أن تتذكر اختيار كلماتك بعناية أكبر من الآن فصاعدًا.
برج الأسد:
هذا يوم تأملي يبدو أنك تطور تقنيات ووسائل وعلاجات وطرق جديدة لاستخدامها في مهنتك الرئيسية.
برج العذراء:
يجب أن تتوقع أن يكون اليوم محبطًا إلى حد ما، وقد يصر أصدقاؤك على أنك أكثر تعاونًا وأقل فردية.
برج الميزان:
يجب ألا تتوقع أن تفعل ما تريده اليوم، بل على العكس تماما قد تكون مقيدًا فربما ستكون مواردك المالية غير كافية.
برج العقرب:
لن يتهمك أحد أبدًا بالاستمتاع بالعمل في مجموعة، إلا إذا كنت المسؤول، مثل هذه المعجزة ممكنة ، بشرط أن تتخذ الخطوة الأولى
برج القوس:
تواجه صعوبة في التكيف مع التغيير في العالم من حولك، ولسوء الحظ هذه هي الحياة ولا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك.
برج الجدي:
إذا كنت تعمل في مهنة مساعدة مثل العلاج النفسي، فمن المحتمل أنك تخرق عددًا لا بأس به من القواعد والبروتوكولات في الوقت الحالي .
برج الدلو:
ليس عليك أن تكون عبقريًا أو أن تفعل شيئًا غير عادي حتى يلاحظك الناس، تجرأ على الانخراط في أي هواية أو مصلحة تتخيلها.
برج الحوت:
أنت لست حرًا بما فيه الكفاية، حان الوقت لكي تشارك أكثر في الحياة، خاطب عقلك، أخبر الناس بما تريد ومتى تريده.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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