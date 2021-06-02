توقعات الأبراج اليوم 2-6-2021: أخبار سارة لـ الجوزاء.. ويوم محبط لـ العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب" horoscope".

برج الحمل:

إذا كنت مسؤولاً عن قسم الموارد البشرية في شركة، فستبدأ اليوم في إصلاح إجراءات التوظيف بالكامل، وتركز أكثر على العنصر البشري.

برج الثور:

إذا كنت ترغب في بناء علاقة مستقرة، فمن الضروري الحفاظ على التماسك النفسي والصحة البدنية.

برج الجوزاء:

من الممكن أن تتلقى بعض الأخبار غير السارة المتعلقة بحياتك المنزلية.

برج السرطان:

جانب اليوم مواتٍ لأزمات الضمير التي تؤدي إلى تغيير المواقف، ومن المحتمل أن تتذكر اختيار كلماتك بعناية أكبر من الآن فصاعدًا.

برج الأسد:

هذا يوم تأملي يبدو أنك تطور تقنيات ووسائل وعلاجات وطرق جديدة لاستخدامها في مهنتك الرئيسية.

برج العذراء:

يجب أن تتوقع أن يكون اليوم محبطًا إلى حد ما، وقد يصر أصدقاؤك على أنك أكثر تعاونًا وأقل فردية.

برج الميزان:

يجب ألا تتوقع أن تفعل ما تريده اليوم، بل على العكس تماما قد تكون مقيدًا فربما ستكون مواردك المالية غير كافية.

برج العقرب:

لن يتهمك أحد أبدًا بالاستمتاع بالعمل في مجموعة، إلا إذا كنت المسؤول، مثل هذه المعجزة ممكنة ، بشرط أن تتخذ الخطوة الأولى

برج القوس:

تواجه صعوبة في التكيف مع التغيير في العالم من حولك، ولسوء الحظ هذه هي الحياة ولا يمكنك فعل الكثير حيال ذلك.

برج الجدي:

إذا كنت تعمل في مهنة مساعدة مثل العلاج النفسي، فمن المحتمل أنك تخرق عددًا لا بأس به من القواعد والبروتوكولات في الوقت الحالي .

برج الدلو:

ليس عليك أن تكون عبقريًا أو أن تفعل شيئًا غير عادي حتى يلاحظك الناس، تجرأ على الانخراط في أي هواية أو مصلحة تتخيلها.

برج الحوت:

أنت لست حرًا بما فيه الكفاية، حان الوقت لكي تشارك أكثر في الحياة، خاطب عقلك، أخبر الناس بما تريد ومتى تريده.