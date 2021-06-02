دراسة: الشباب المصابون بالفصام أكثر عرضة للانتحار

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

توصلت دراسة جديدة إلى أن الشباب المصابين بالفصام هم الأكثر عرضة للانتحار، وأن أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر هم الاقل عرضة، بحسب ما نشره موقع "تايمز ناو نيوز" الالكتروني.

وشملت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة "جاما سايكاتري"، عددا كبيرا من البالغين المصابين بالفصام، وتوصلت إلى أن المجموعة الأصغر سنا (ممن تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و34 عاما) لديها أعلى احتمالات الانتحار، وأن أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر، لديهم أدنى نسب لاحتمالات الانتحار.

كما أظهرت الدراسة أن الأشخاص المصابين بالفصام، بشكل عام ، لديهم احتمالات انتحار أعلى بواقع 5ر4 أضعاف. ويأتي الانتحار في المرتبة العاشرة بين الأسباب الرئيسية للوفاة في الولايات المتحدة.

ومن الممكن أن تساعد الدراسة، التي توفر كمية كبيرة من البيانات حول العلاقة بين العمر واحتمالات الانتحار، في الجهود المبذولة من أجل تجنب انتحار الأشخاص المصابين بالفصام.

وقام معدو الدراسة بفحص سجلات 668 ألفا و836 شخصا تم تشخيص إصابتهم بالفصام، يبلغون من العمر 18 عاما فأكثر