«سحل وضرب وأكل ميراث ».. القصة الكاملة لرانيا ضحية خلع الحجاب بالفيوم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع مقطع فيديو ظهرت من خلاله فتاة عشرينية تدعى «رانيا رشوان» وسط اتهامات منها لأهالي قريتها بمحافظة الفيوم بالتعدي عليها لأسباب تخص آراءها حول الحجاب وتخليها عنه.

فيديو ظهرت خلاله الفتاة تتعرض للسحل

لم يكن مقطع الفيديو الذي تم تداوله للفتاة هو الأول فقد ظهرت الفتاة في فيديو سابق يعود إلى منتصف شهر أبريل الماضي وهي تتعرض للضرب المبرح والسحل من قبل شقيقها الأكبر ويدعى عبد الظاهر رشوان.

وانتشر الفيديو الذي أرفقت معه صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بالمحافظة استغاثة من الفتاة قالت خلالها: «ده أخويا عبد الظاهر رشوان لمجرد إنه مولود ولد، يضرب أمه وطفحها الدم، ضرب أخويا عبدالله الصغير بعد وفاة أبونا بأيام ضرب أختنا المطلقة الكبيرة بعد وفاة أبونا بأيام قليلة، من حوالي شهر ضربني وشتمني بأفظع وألعن الألفاظ وللأسف الشديد محدش قادر عليه لأنه ببساطة بلطجي».

اتهامات لأخوالها بسرقة الميراث

كما وجهت الفتاة اتهامات لأخوالها بسرقة ميراثها من والدتها هي وأخوتها قائلة: «أخوالي لصوص سرقوا أموال أمي ومنعرفش عنهم شيء أنا رانيا رشوان أحمد جودة، أختي الكبيرة أسماء رشوان، أختي الأصغر منها ياسمين رشوان من سكان إحدى قرى الفيوم».

«رانيا» تتعرض لاعتداء أهل قريتها بسبب خلع الحجاب: هايطردوني وأخويا انتحر بسببهم

رانيا: أهالي القرية ضربوني بسبب خلعي الحجاب

وخلال الساعات الماضية، أصبحت فتاة محافظة الفيوم حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها زعمت خلاله أنها تعرضت لتشويه سمعتها والتشهير بها وإخوتها بسبب خلع الحجاب قائلة: «أنا رانيا رشوان عمري 21 سنة من الفيوم وطالعة النهاردة أحكي قصة اضطهادي بسبب قلع الحجاب ..والدي ووالدتي متوفين وشقيقي أقبل على الانتحار منذ فترة بسبب حديثه عن الاختلاف والهوية وبعض الأشخاص عايزني أوصل لنفس اللي أخويا وصله».

شقيقي انتحر

وأضافت: «اللي بيحصلي مشابه لشقيقي اللي انتحر في شهر ديسمبر اللي فات.. ولأن المجتمع رافضني بسبب قلع الحجاب والقرية بتاعتي مش متقبلة وجودي أنا مطلبتش من حد يقلع الحجاب زيي أنا قلعته بإرادتي الشخصية ومطلبتش من حد مساعدة ومش عايزين يد العون من حد».