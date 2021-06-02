خبيرة تجميل تكشف عن 3 وصفات للبشرة وللهالات السوداء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت هاندي خطاب، خبيرة تجميل، إنه يجب غسل البشرة بغسول طبي قبل وضع وصفة من الشاي الأخضر عليها، لتكون مستعدة ومهيأة قبل وضع وصفة أخرى تحت العين تعمل على إزالة الهالات السوداء، موضحة أن هذه الوصفة الثانية يتم وضعها لمدة 20 دقيقة على العين مرتين في الأسبوع قبل غسلها.

مدة وضع الوصفة على الوجه

وأَضافت «خطاب» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن الوصفة الثالثة توضع على الوجه لمدة نصف ساعة ويتم غسلها، موضحة أن الوصفة الأولى تشمل استخدام العسل والبن والخيار، حيث تم ضرب الخيار والبن في الخلاط، ثم يتم قص قطنة تشبه النصف دائرة، ثم يتم وضعها في الوصفة التي ستوضع في الثلاجة لمدة أسبوع.

عوامل مشتركة في كل الماسكات

وأشارت خبيرة التجميل، إلى أن دقيق الرز والنشا و3 ملاعق من اللبن، عامل مشترك في كل الماسكات، مؤكدة أن كل الوصفات مناسبة لجميع أنواع البشرة لعدم وجود ليمون، ولكن تنصح باستخدام جزء من الوصفة صغير على الوجه من أجل تجربة أن الوصفة لا تؤذي البشرة.

ونصحت خبيرة التجميل باستخدام مياه الورد، ولكن يجب وضعها في الثلاجة دائما حتى تعمل على تفتيح البشرة وغلق مسام البشرة، كما أكدت أنه لا يجب استخدام الماسكات وهي ساخنة على الوجه لأن هذا خطر، موضحة أن كل هذه الوصفات يمكن وضعها في أي مكان في الجسم عدا منطقة البكيني لأنها حساسة.