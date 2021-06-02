دراسة: لقاحات كورونا قد تكون أقل فعالية لدى النساء مقارنة بالرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعد من النادر جدا إصابة أي من الأشخاص الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بصورة كاملة، بمرض "كوفيد -19"، بعد مرور أسبوعين على الأقل من تلقي اللقاح، حيث تبلغ نسبة من يتعرضون لذلك بين الأمريكيين 01ر0 بالمئة حتى 30 من أبريل الماضي، بحسب ما جاء في تقرير حديث صادر عن "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها".

إلا أن البيانات الصادرة عن "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها" الأمريكي، تشير إلى أن النساء يمثلن أغلب تلك الحالات، حيث تبلغ نسبة النساء بين هؤلاء المصابين 63 بالمئة، بحسب ما أورده موقع "بيزنس إنسايدر" الالكتروني.

ويتوافق ذلك مع البيانات الخاصة بالتجارب السريرية، التي تشير إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تكون أقل فعالية بين النساء.

وقد تم التوصل إلى أن لقاح شركة فايزر لدية فعالية بنسبة 4ر96 بالمئة بين الرجال، ولكن 7ر93 بالمئة بين النساء.ولذلك فإن معدل فعاليته البالغ 95 بالمئة، والذي يتم الاعلان عنه على نطاق واسع، هو مجرد متوسط لهاتين النتيجتين.

وفي الوقت نفسه، وُجد أن معدل فعالية لقاح شركة "مودرنا" يبلغ 4ر95 بالمئة بين الرجال، و1ر93 بالمئة بين النساء. بينما بلغت النسبة الخاصة بلقاح شركة "جونسون آند جونسون" بين الرجال 8ر68 بالمئة و4ر63 بالمئة بين النساء.

وعادة ما تستجيب النساء للقاحات بصورة أقوى من الرجال، مما يؤدي غالبا إلى تمتعهن بقدر أكبر من الحماية.