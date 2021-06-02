ياسمين عبد العزيز: «روحت أتطعم قالولي مفيش أطعم من كدا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مازحت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بمنشور جديد لها، بالتزامن مع تلقي العديد من المواطنين للقاح فيروس كورونا المستجد.

وقامت النجمة ياسمين عبد العزيز، بمشاركة منشور ساخر كان مضمونه:«روحت أتطعم أول مرة قالولي مستحيل نطعمك لأن صعب تبقى أطعم من كدا».

وتفاعل عدد من متابعيها مع الـ«بوست» وجاءت تعليقاتهم: «عندهم حق ربنا يحميكي ويسعدك إنتي وأستاذ احمد».. «بصراحه عندهم حق إنتي دمك زي العسل على قلوبنا».. «إنتو متخيلين إن في زوج بيصحى علي الألش ده؟ لما هي عامله فينا إحنا كده إنتو متخيلين عاملة في عوضي إيه».

كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد مازحت أيضًا متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» بصورة لها وهي تبدو بملامح الرجال، حيث استخدمت أحد أنواع الفلاتر وأظهرها بذقن وشعر قصير وهو ما سبب حالة من السخرية بين جمهورها ومتابعيها منذ أيام.

وأعلن الثنائي زواجهما العام الماضي، وتحدث الفنان أحمد العوضي، عن علاقتهما قائلًا: «وقفت جنبي معنويًا وكان لها دور كبير في نجاحي في دور هشام عشماوي» وهو الدور الذي جسده في الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، الذي عرض على شاشة «أون» ضمن السباق الرمضاني 2020.

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وكشف «العوضي في حوار تلفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج «التاسعة» أن مسلسل «ونحب تاني ليه»، بطولة ياسمين عبدالعزيز، حقق نجاحًا كبيرًا، بفضل زوجته التي وصفها بـ«أهم نجمة في مصر».

وتابع: «ده كان أنسب وقت نعلن فيه جوازنا.. واحنا في قمة نجاحنا.. الحب لما يكون في حياة البني آدم بيكون دافع للنجاح، أنت بتنجح بيه وعلشانه، لما يكون الشخص اللي معاك بيساندك وفي ضهرك وبيشجعك بكلمة حلوة بيفرق معاك جدًا».