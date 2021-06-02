الامارات | بالصور.. عرائس مصرية تحكي قصصاً عن ثقافة غنية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عرائس مصرية تحكي قصصاً عن ثقافة غنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتدلى عشرات الدُمى المعلقة في ورشة صانع ومحرك العرائس المصري، محمد فوزي بكار، التي صنعها ليحكي من خلالها قصصاً عن الثقافة المصرية المتنوّعة والغنية.

وينسج خيال بكار قصصاً جديدة ليرويها باستخدام العرائس، التي يصممها ويصنعها يدوياً لتعبّر عن المصريين من شمال البلاد لجنوبها، ثم يضيف عليها حبكات وأحداث تقليدية محلية. وبعمله منفرداً لإخراج قصصه للنور، يصمم بكار العرائس التي يستخدمها في العروض والقصص التي تحكيها، وهو يشد الخيوط التي تحرك الدُمى من خلف الستار. لكن بكار ابتعد عن الأضواء منذ تفشي جائحة «كورونا»، وإغلاق المسرح الوحيد في القاهرة المخصص لهذا النوع من الفن.

ومثل الكثير من الفنانين، يأمل بكار في أن يعرض مسرحياته عبر الإنترنت، لكن في الوقت الراهن

لايزال يعطي دروساً لآخرين في ورشته.

والدُمى التي يصنعها بكار بملامح مصرية أصيلة تستغرق نحو أسبوعين لتكتمل، من قطع ألواح الفوم وصب الطمي وتشكيله حتى تلوينها.

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