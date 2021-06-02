الامارات | «أوبريت» في مدينة الشيخ زايد يرصد فنون مصر المعاصرة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبريت» في مدينة الشيخ زايد يرصد فنون مصر المعاصرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق بمدينة الشيخ زايد في القاهرة، غداً، المعرض التشكيلي «أوبريت»، الذي يوثق فنون مصر المعاصرة.

والمعرض المشترك، الذي يضم 21 لوحة من أعمال الفنانة التشكيلية المصرية جيهان سعودي، و23 لوحة من أعمال الفنانة التشكيلية المصرية الدكتورة رغد المهندس، جرى استلهام لوحاته من التراث الشعبي المصري، والفنون المصرية، خصوصاً فنون الموسيقي والغناء.

وقالت الفنانة الدكتورة جيهان سعودي: «إن المعرض يستمر 10 أيام، ويعيد تقديم صور للفنون الشعبية المصرية برؤى فنية حديثة عبر دمجه بالفنون العالمية، بجانب توثيق فنون مصر التراثية والمعاصرة وحفظها للأجيال».

وأشارت إلى أن المعرض «يوظف الفن التشكيلي في خلق حالة من الحوار حول ماضي وحاضر ومستقبل الفنون المصرية، ونقل ملامح تلك الفنون إلى الأوساط الفنية المعاصرة بمصر والعالم».

يذكر أن جيهان سعودي، فنانة تشكيلية مصرية، لها العديد من المشاركات المحلية والدولية، إذ أقامت خلال مسيرتها الفنية ستة معارض فنية شخصية، وشاركت في 32 من المعارض والملتقيات المحلية والعربية.

والفنانة الدكتورة رغد المهندس حاصلة على درجة الماجستير في النقد الفني، ودرجة الدكتوراة في فلسفة النقد والتذوق الفني، وشاركت في خمسة معارض فنية مصرية.

• المعرض يجمع بين أعمال جيهان سعودي، ورغد المهندس.

• حوار حول ماضي وحاضر ومستقبل الفنون في مصر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news