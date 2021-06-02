الامارات | صحة.. سرطان العظام.. الأسباب غير معلومة على وجه الدقة

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. سرطان العظام.. الأسباب غير معلومة على وجه الدقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان بأن سرطان العظام يندرج ضمن أنواع السرطانات النادرة، موضحة أنه يُصيب غالباً عظام الحوض والعظام الطويلة في الساقين والذراعين.

وأضافت أن أسباب سرطان العظام غير معلومة على وجه الدقة، غير أن الأطباء يرجحون أن أسبابه تتمثل في العوامل الوراثية والتغيرات الجينية وأمراض العظام المزمنة والخضوع للعلاج الإشعاعي في مرحلة عمرية مبكرة.

وتتمثل أعراض سرطان العظام في آلام وتورم بالمنطقة المحيطة بالورم، ومحدودية الحركة بسبب تآكل المفاصل وسهولة تعرض العظام للكسر، بالإضافة إلى أعراض عامة مثل فقدان الوزن غير المبرر والتعب المستمر، وتراجع القدرة على بذل المجهود.

وتبعاً لحالة المريض، يتم علاج سرطان العظام بوساطة العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو الجراحة.

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