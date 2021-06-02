الامارات | «سفاري دبي».. كرنفال اليوم الأخير

شكرا لقرائتكم خبر عن «سفاري دبي».. كرنفال اليوم الأخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط كرنفال مبهج، ولوحات استعراضية، وألوان مبهرة، ودّعت «سفاري دبي بارك»، زوار موسمها، أول من أمس، على أمل اللقاء القريب، بعد موسم الصيف.

وتعود «سفاري دبي» في كل موسم، بداية من شهر أكتوبر، بإضافات جديدة لتضمن لضيوفها من العائلات والأفراد قضاء أوقات ممتعة، بين أكثر 3000 حيوان بينها أنواع نادرة.

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