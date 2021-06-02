الامارات | %2.3 ارتفاعاً في عدد سكان السعودية خلال عام

شكرا لقرائتكم خبر عن %2.3 ارتفاعاً في عدد سكان السعودية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت تقديرات أولية رسمية زيادة عدد سكان السعودية (سعوديون ومقيمون) بنسبة 2.3% خلال عام، ليبلغ 35.01 مليون نسمة في منتصف عام 2020، فيما كان 34.22 مليون نسمة في منتصف 2019. ووفق البيانات التي نشرتها صحيفة «الاقتصادية أونلاين»، أول من أمس، فإن نسبة الذكور شكّلت نحو 58% من السكان بـ20.23 مليون نسمة، فيما شكّلت الإناث ما نسبته نحو 42% وعددهن 14.78 مليون نسمة.

وارتفع عدد الذكور 2.5% خلال عام، بما يعادل 492.4 ألف نسمة، بينما ارتفع عدد الإناث 2.1% (302.9 ألف نسمة).

وتستحوذ الفئات العمرية من 30 إلى 44 سنة على أكبر حصص من عدد السكان، بإجمالي 30.3%، منها 10.9% للفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة، و9.7% لكل من الفئتين العمريتين من 30 إلى 34 سنة و40 إلى 44 سنة.

وتعكس هذه التقديرات حقيقة أن المجتمع في السعودية يتمتع بصفة الشباب، إذ بلغت حصة الفئة العمرية من 70 إلى 74 سنة نحو 0.8% من السكان، و0.5% للفئة من 75 إلى 79 سنة، وكذلك 0.5% للفئة العمرية من 80 سنة فأكثر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news