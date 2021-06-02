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الامارات | صحة.. الكريم الواقي من الشمس.. مهم للبشرة في الصيف

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ميونيخ ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. الكريم الواقي من الشمس.. مهم للبشرة في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «فرويندين» المعنية بالصحة والجمال أن الكريم الواقي من أشعة الشمس يتمتع بأهمية كبيرة للبشرة، خلال فصل الصيف بصفة خاصة، إذ يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة و«الجزيئات الحرة» (Free Radicals)، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة أن البشرة غير النقية، التي تعاني الشوائب وحب الشباب، تحتاج إلى نوع خاص من الكريمات الواقية من أشعة الشمس، ألا وهو الكريم المعدني، الذي يحتوي على أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، وتتمتع هذه المواد الفعالة بتأثير مثبط للالتهابات ومهدئ للبشرة المتهيجة.

أما الكريم الكيميائي فيعد غير مناسب للبشرة غير النقية؛ نظراً إلى أنه قد يتسبب في تفاقم الالتهابات، ومن ثمّ تدهور شكل البشرة الجمالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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