الامارات | «إنجنيوتي» تدخل التاريخ من على سطح المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن «إنجنيوتي» تدخل التاريخ من على سطح المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في القيام بأول رحلة جوية على كوكب المريخ، من خلال طائرة مروحية بدون طيار، حلّقت وهبطت من مطار صغير على سطح الكوكب الأحمر.

ونجحت «ناسا» في نقل المروحية الصغيرة إلى سطح الكوكب الأحمر بواسطة مركبة بيرسيفيرنس، التي هبطت بشكل دراماتيكي في منطقة جيزيرو كراتر.

وقامت المروحية التي يطلق عليها اسم إنجنيوتي Ingenuity ، والتي يبلغ وزنها 1.8 كيلوغرام، برحلات جوية قصيرة أشبه بالقفزات في هواء الغلاف الجوي المخلخل أو قليل الكثافة على سطح المريخ.

وقالت «ناسا» إن نجاح المروحية في التحليق على المريخ بمثابة لحظة نجاح الأخوين رايت في أول رحلة طيران على كوكب الأرض.

للإطلاع على مواصفات الهليكوبتر «إنجنيوتي»، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news