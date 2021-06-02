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الامارات | «إنجنيوتي» تدخل التاريخ من على سطح المريخ

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غرافيك: محمد داود 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في القيام بأول رحلة جوية على كوكب المريخ، من خلال طائرة مروحية بدون طيار، حلّقت وهبطت من مطار صغير على سطح الكوكب الأحمر.

ونجحت «ناسا» في نقل المروحية الصغيرة إلى سطح الكوكب الأحمر بواسطة مركبة بيرسيفيرنس، التي هبطت بشكل دراماتيكي في منطقة جيزيرو كراتر.

وقامت المروحية التي يطلق عليها اسم إنجنيوتي Ingenuity ، والتي يبلغ وزنها 1.8 كيلوغرام، برحلات جوية قصيرة أشبه بالقفزات في هواء الغلاف الجوي المخلخل أو قليل الكثافة على سطح المريخ.

وقالت «ناسا» إن نجاح المروحية في التحليق على المريخ بمثابة لحظة نجاح الأخوين رايت في أول رحلة طيران على كوكب الأرض.

للإطلاع على مواصفات الهليكوبتر «إنجنيوتي»، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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