الامارات | جلسة ملالا في «طيران الإمارات للآداب» متاحة على «يوتيوب»

شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ملالا في «طيران الإمارات للآداب» متاحة على «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة الإمارات للآداب، اليوم، على قناتها على «يوتيوب» التسجيل الكامل لجلسة ملالا، التي جرى تنظيمها في مهرجان طيران الإمارات للآداب لعام 2021، وقامت بإدارة الجلسة الإماراتية علياء المنصوري. تتاح الجلسة الآن للجميع مع الترجمة باللغة العربية.

ولاتزال الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي، أصغر الحائزين جائزة «نوبل» في العالم، تدافع عن حق الفتيات في التعليم، إذ لم تثنها عن إصرارها محاولة حركة «طالبان» اغتيالها عام 2012 في منزلها بوادي سوات في باكستان. وقد تخرجت ملالا حديثاً من جامعة أكسفورد، وتخصصت في مجال السياسة والفلسفة والاقتصاد. تعدّ ملالا مثالاً على إصرار الفتيات وكفاحهن، من أجل حشد الجهود والأصوات لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والارتقاء بحياة الفتيات، وتعليمهن وتثقيفهن لمواجهة التحديات، ومساعدتهن للاستقلال والاعتماد على النفس. وقد كافحت ملالا - ومازالت - من أجل القضاء على الإقصاء الممنهج للأطفال والفتيات من التعليم وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وهذه هي الجلسة الثالثة التي تتيحها مؤسسة الإمارات للآداب على قناة «يوتيوب» لعموم الجمهور، وسيتم إعلام المشتركين في القناة بكل المستجدات، وعند اتاحة جلسات جديدة.

يذكر أن مهرجان طيران الإمارات للآداب شهد في دورته الـ13مشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين أبرزهم: ملالا يوسفزاي، من ضمنهم: أمين معلوف، أليف شافاك، ليمن سيساي، هدى حمد، وعبدالعزيز بركة ساكن، وذلك في الفترة من 29 يناير إلى 13 فبراير2021.

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