الامارات | صحة.. التهاب الدماغ.. التحرك السريع وصفة النجاة

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. التهاب الدماغ.. التحرك السريع وصفة النجاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالباً ما يتم الخلط بين المصطلحين عند الحديث عن التهاب الدماغ والتهاب السحايا، لكن الأسماء نفسها تحمل الاختلاف، ففي حالة التهاب الدماغ يتأثر الدماغ بأكمله، وفي حالة التهاب السحايا يقتصر الضرر على الطبقة الخارجية، التي تغلف الدماغ، وعلى أي حال تعد سرعة التصرف وطلب المساعدة الطبية أمراً حاسماً في إنقاذ المريض.

وأوضح طبيب الأعصاب الألماني، البروفيسور فرانك إربجوث، أن التهاب السحايا لا تصاحبه إعاقات في وظائف المخ، مثل ضعف الوعي، لكن الأمر يتعلق بالصداع والحمى وتيبس الرقبة، وهي العلامات التي قد تشير إلى الإصابة به.

فشل الوظائف

أضاف البروفيسور فرانك أنه كلما تغلغل الالتهاب إلى الداخل، زاد تأثر الدماغ، وعلى عكس التهاب السحايا يعاني المصابون بالتهاب الدماغ أعراض فشل وظائف الدماغ.

وتتسع أعراض المرض هنا بشكل كبير، على سبيل المثال التهاب في مركز اللغة في النصف المخي الأيسر، وهو ما يظهر على شكل اضطرابات لغوية، وإذا تأثر مركز الحركة في النصف الأيمن فيمكن أن يحدث شلل في الساق اليسرى.

من جانبه، قال أخصائي التهاب الدماغ المناعي الذاتي، البروفيسور هارالد بروس، إن التهاب الدماغ المناعي الذاتي قد يحدث بسبب ورم، ويمكن أن يحدث هذا المرض أيضاً بعد العدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا.

وتعد التغيرات النفسية والسلوكية علامة تظهر على عدد كبير نسبياً من المرضى، وتظهر على شكل معاناة من الاكتئاب، والبعض الآخر يسمع أصواتاً أو يصاب بالهلوسة.

وغالباً ما تكون التغيرات اللغوية أيضاً علامة، ويمكن أن يصيب التهاب الدماغ أي شخص، لذا في حالة حدوث تغيرات نفسية أو ظهور أعراض شلل مصحوب بحمى على أي شخص، فيجب الاتصال بالطبيب على الفور.

العلاج

يتوقف علاج التهاب الدماغ، الناجم عن المحفزات الخارجية بشكل كبير، على العامل المسبب للمرض.

ويشرح طبيب الأعصاب، إربجوث ذلك بمثالين: «إذا كان سبب المرض يرجع إلى فيروس الهربس فلا يمكن الوقاية منه، لكن يمكن علاج الفيروس بشكل فعال، على عكس التهاب الدماغ المنقول بالقراد، إذ لا يمكن محاربة الفيروس مباشرة، لكن فقط تخفيف الأعراض، لهذا هناك تطعيم ضد التهاب الدماغ المنقول بالقراد»، في التهاب الدماغ المناعي الذاتي تُبذل محاولات لإزالة الأجسام المضادة في الدم ومنع إنتاج أجسام مضادة جديدة عن طريق إعطاء الأدوية.

• يمكن أن يصيب التهاب الدماغ أي شخص، لذا في حال حدوث تغيرات نفسية، أو أعراض شلل مصحوب بحمى، يجب الاتصال بالطبيب فوراً.

هارالد بروس:

• «التهاب الدماغ المناعي الذاتي قد يحدث بسبب ورم، أو بعد العدوى الفيروسية مثل الإنفلونزا».

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