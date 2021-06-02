الامارات | صحة.. دراسة: الشباب المصابون بالفصام أكثر عرضة للانتحار

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. دراسة: الشباب المصابون بالفصام أكثر عرضة للانتحار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصلت دراسة جديدة إلى أن الشباب المصابين بالفصام هم الأكثر عرضة للانتحار، وأن أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر هم الأقل عرضة، بحسب ما نشره موقع «تايمز ناو نيوز» الإلكتروني.

وشملت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة «جاما سايكاتري»، عدداً كبيراً من البالغين المصابين بالفصام، وتوصلت إلى أن المجموعة الأصغر سناً (ممن تراوح أعمارهم بين 18 عاماً و34 عاماً) لديها أعلى احتمالات الانتحار، وأن أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر، لديهم أدنى نسب لاحتمالات الانتحار.

كما أظهرت الدراسة أن المصابين بالفصام، بشكل عام، لديهم احتمالات انتحار أعلى بواقع 4.5 أضعاف، ويأتي الانتحار في المرتبة العاشرة بين الأسباب الرئيسة للوفاة في الولايات المتحدة.

ومن الممكن أن تساعد الدراسة، التي توفر كمية كبيرة من البيانات حول العلاقة بين العمر واحتمالات الانتحار، في الجهود المبذولة من أجل تجنب انتحار الأشخاص المصابين بالفصام.

وفحص معدّو الدراسة سجلات 668 ألفاً و836 شخصاً، شُخصت إصابتهم بالفصام، ويبلغون من العمر 18 عاماً فأكثر.

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