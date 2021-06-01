«رانيا» تتعرض لاعتداء أهل قريتها بسبب خلع الحجاب: هايطردوني وأخويا انتحر بسببهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الدكتور خالد منتصر، الكاتب الصحفي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قصة فتاة مسلمة تدعى رانيا رشوان، تعرضت للعنف والاعتداء من أهالي قريتها في الفيوم بسبب خلعها الحجاب.

وعلق «منتصر» على مقطع الفيديو المتداول على موقع «يوتيوب» قائلًا: «أد إيه بنات الريف عندنا في مصر غلابة.. منتهى القهر والسادية والفاشيه.. مجرد خلع قطعة قماش صارت تستدعي الضرب المبرح وتكسير الأسنان.. تكفير ونفي ومطاردة واغتيال معنوي تمهيدا لاغتيال جسدي.. وبعد كده تقولوا إننا مش في دولة دينية، البنت دي اتشوهت نفسيًا وقدروا يدمروها ويشلوا حياتها.. وغالبًا حتلبس الحجاب إجبارًا لأنها معذورة ماتقدرش تواجه الضباع، وحينشروا للناس إنها لبسته عن اقتناع زي ما دايمًا بيكرروا تلك الإسطوانة.. مين اللي حيرجع لها حقها؟».

رانيا: أنا بتعرض للعنف بسبب قلع الحجاب بكامل إرادتي

وظهرت فتاة تدعى رانيا رشوان، لديها 20 عامًا، بحسب ما عرفت نفسها في الفيديو على موقع «يوتيوب»، راوية ما تعرضت له من عنف واعتداء من أهالي قريتها في الفيوم: «أنا بتعرض للعنف بسبب قلع الحجاب أنا قلعته بكامل إرادتي ومطلبتش من حد يمشي معايا أو يبقى ليها متتابعين أو أفرض رأي على حد».

وتابعت الفتاة العشرينية «أنا قلعت الحجاب بكامل إرادتي وماطلبتش من حد يقلع الحجاب زيي.. أنا اتعرضت للعنف والاضطهاد من قريتي وخوض في سمعتي وديني وكل حاجة تمسني وتمس إخواتي وتم التشهير بينا.. بسبب إني اختارت اقلع الحجاب».

رانيا: أخويا انتحر بسبب آرائه

واستطردت الفتاة في الفيديو «أنا والدي ووالدتي متوفيين.. أخويا اتعرض للاضطهاد بسبب آرائه حول الإنسانية وزمايله دفعوه إنه يقتل نفسه وينتحر.. أخويا انتحر من شهر 12 اللي فات.. أنا اضربت والقرية بتاعتي مش متقبلة وجودي بيقولولي امشي من القرية مش عاوزينك متواجدة.. أنا في حالي أنا وإخواتي مطلبناش من أي حد مساعدة.. أنا قلعت الحجاب وأنا لسة مسلمة».