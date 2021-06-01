انتقادات لـ ندى موسى بـعد ظهورها بـ«البيكيني»: «عمرنا ما شوفناكي كدا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أطلت الفنانة الشابة ندى موسى على جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لم يعتادوا عليها أثناء قضائها إجازتها الصيفية، حيث ظهرت وهي تستمتع بوقتها على الشاطئ مرتدية «مايوه بيكيني».

وتلقت ندى، انتقادات من قبل متابعيها، بسبب تلك الصور التي ظهرت خلالها في أحد الشواطئ، مرتدية مايوه «بيكيني» ونظارة شمس وهو ما تسبب في انتقادات لها.

ووجه بعض متابعيها انتقادات في تعليقاتهم التي تجاهلتها الفنانة تمامًا ومنها: «ليه كدا مش متعودين عليكي تطلعي بالشكل ده.. يا خسارة».. «مش متعودين عليكِ كدا يا محترمة.. كان المفروض تراعي المجتمع اللي احنا عايشين فيه».. «عمرنا ما شوفناكي كدا».

كانت ندى قد تحدثت خلال حوار تلفزيوني عن مشاركتها في مسلسل «بين السما والأرض» الذي كان يعرض ضمن السباق الرمضاني 2021 قائلة: «كنت خايفة ومتوترة جدا وكان فيه ظروف التصوير والكتابة وكنا في ضغط وإننا لازم نخلص في وقت معين».

وأضافت ندي موسي لبرنامج «مساء DMC» الذي تبثه فضائية«DMC»: «كنت حاسة وأنا بصور كأننا داخلين امتحان وكل واحد بيذاكر ويساعد التاني. إتوترت وقعدت في الأوضة وعيطت وقلت لهم مش عاوزة أنزل لأن المشهد كان صعب جدا».

وتابعت: «الفنانة سوسن بدر قالت إن المسلسل ده حصل فيه كيميا وتلاحم بين أبطاله.. كلنا عرفنا ولاد وصحاب بعض وقربنا من بعض جدا».

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ومسلسل «بين السما والأرض»هو درامي اجتماعي عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ وعدد حلقاته 15 حلقة، وطرحها الكاتب إسلام حافظ بصياغة مختلفة والعمل من إخراج محمد جمال العدل.

والمسلسل من بطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم هاني سلامة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، ونجلاء بدر، وندى موسى، ونورهان، ومحمد لطفي، إخراج ماندو العدل.