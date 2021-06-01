7 حقائق عن جسم المرأة يعرفها القليل من الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

نحن نعرف جميعاً القدرة الجسدية الهائلة للمرأة وقدرة تحملها للألم، ولكن هناك الكثير عندها لا يعرف عنه الكثير من الناس نستعرضها لكم وفقا لما ذكر موقع "Brightside".

1- رقبة المرأة أكثر قابلية للحركة:

هل سبق لك أن لاحظت كيف يتحول الرجال والنساء عندما يكلمهم أحد؟ جرب هذا وسترى أن الرجل يدير جسده بالكامل وأن المرأة تدير رأسها فقط، السبب يكمن في بنية العضلات الأكثر مرونة في أجسام النساء.

لكن، يرجى توخي الحذر أثناء قيامك بلف رؤوسك، وفقًا لدراسة أجراها المركز الطبي بجامعة لويولا في شيكاغو، فإن الإناث يبلغن عن آلام الرقبة أكثر من الرجال.

2-لدى النساء سمع حساس أثناء النوم:

هذه الحقيقة هي نتيجة عملية تطورية، المرأة حساسة للضوضاء أثناء نومها حتى يوقظها طفل يبكي، لكن هذا يحدث عندما تكون الأصوات عالية إلى حد ما.

وما هو غير عادل في هذا الموقف هو أن النساء أكثر حساسية من الرجال لاضطرابات النوم.

3- المرأة أكثر عقلانية من الرجل:

على الرغم من الرأي السائد بأن النساء أكثر عاطفية والرجال أكثر عقلانية، فإن الواقع عكس ذلك تمامًا، ارتبطت القشرة السميكة بدرجات أعلى في مجموعة متنوعة من اختبارات الذكاء المعرفي والعام، وأدمغة النساء لديها قشرة أكثر سمكا بكثير من أدمغة الرجال.

وفي الوقت نفسه، كان لدى الرجال أحجام دماغية أعلى، والتي تلعب دورًا واسعًا في المشاعر واتخاذ القرارات.

4- تشكل النساء ارتباطات أقوى بالآخرين:

السبب هو أن النساء لديهن مستويات أعلى من الأوكسيتوسين، وهو ما يسمى بهرمون الحب، يعزز الارتباط ويقوي العلاقات ويخفف التوتر، الأوكسيتوسين مسؤول أيضًا عن تكوين روابط بين الأم والطفل وحتى الرضاعة الطبيعية.

5- أجساد النساء تتغير باستمرار في العشرينيات من العمر:

إذا كنت قد مررت بسنوات مراهقة غير صحية، فلم يفت الأوان بعد لتغيير نمط حياتك، لا تزال أجساد النساء تنمو وتتغير إلى العشرينيات من العمر.

لذا، استمري في تناول الموز واللوز، فهما يحتويان على الكثير من الكالسيوم الذي يساعد حقًا في تقوية عظامك، تمارين تقوية العضلات ستفعل ذلك أيضًا.

هناك أيضًا فرصة للتحسن في اتخاذ القرار، لأن قشرة الفص الجبهي لا تزال تتطور.

6- المرأة لديها استعداد أفضل للإبداع:

الدماغ عبارة عن شبكة، هناك الكثير من الأسلاك والتوصيلات بداخله، لقد وجدت الدراسات أن الشبكات الموجودة في أدمغة النساء أكثر ارتباطًا من الشبكات الموجودة في أدمغة الرجال.

هذا يعني أن النساء أسرع في إنشاء روابط سببية، ولكن في نفس الوقت يعتادون بسهولة على الروتين.