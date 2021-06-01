بعد إصابة أول حالة بشرية في الصين.. ما هي سلالة "إتش 10 إن 3" من إنفلونزا الطيور؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من الذعر انتابت دول العالم خلال الساعات الماضية بعد أن أعلنت الصين عن أول حالة إصابة بشرية بفيروس إنفلونزا الطيور H10N3، في الوقت الذي يعاني منه الجميع من جائحة كورونا وظهور طفرات جديدة لها بين الحين والآخر.

-أول حالة إصابة بشرية

وبحسب موقع timesofindia ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء أن رجلا يبلغ من العمر 41 عاما في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين تأكد أنه أول حالة إصابة بشرية بسلالة إنفلونزا الطيور H10N3.

وقالت اللجنة في بيان إن الرجل، وهو من سكان مدينة تشنجيانغ، نُقل إلى المستشفى في 28 أبريل بعد إصابته بحمى وأعراض أخرى، مضيفة بأنه تم تشخيص إصابته بفيروس أنفلونزا الطيور H10N3 في 28 مايو ، لكنها لم تذكر تفاصيل عن كيفية إصابة الرجل بالفيروس.

-مدى خطورة فيروس H10N3

وأضافت اللجنة أن فيروس H10N3 منخفض الضراوة، أو أقل حدة نسبيًا، من سلالة الفيروس في الدواجن، وأن خطر انتشاره على نطاق واسع كان منخفضًا للغاية.

كان الرجل مستقرًا ومستعدًا للخروج من المستشفى، ولم تتوصل المراقبة الطبية لمخالطيه المقربين إلى أي حالات أخرى.

وتوجد العديد من السلالات المختلفة من إنفلونزا الطيور في الصين وبعضها يصيب الناس بشكل متقطع، وعادة ما يصيب الدواجن، ولم تكن هناك أعداد كبيرة من الإصابات البشرية بإنفلونزا الطيور منذ سلالة H7N9 التي قتلت حوالي 300 شخص خلال 2016-2017.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إنه لم ي

تم الإبلاغ سابقًا عن أي حالات إصابة بشرية بفيروس H10N3 على مستوى العالم.

وبحسب موقع "إن سي بي أي" الأمريكي المتخصص في الأبحاث والموقع الرسمي لمركز السيطرة على الأمرض سي دي سي، فإن H10 N3 هو أحد السلالات الفرعية لفيروس إنفلونزا الطيور وهو فيروس موسمي يحدث سنويا في العالم وترتفع معدل الإصابات به في فصل الشتاء ولكن بصورة معتدلة.

-أعراض سلالة فيروس إنفلونزا الطيور H10 N3

ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الأعراض التقليدية للسلالةH3N تكون كما يلي:

- الظهور المفاجيء للمرض، الحمى، الكحة احتقان الحلق وألم به سيلان الأنف ألم وتعب في الجسم ، الصداع التعب والإرهاق، القيء والإسهال، ألم في التنفس في الحالات الشديدة أو التي ظل المرض بها فترة طويلة دون علاج.