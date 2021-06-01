دراسة: الإصابة بكوفيد-19 الخفيف قد تمنحك حماية دائمة بالأجسام المضادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أشهر من التعافي من الحالات الخفيفة من كورونا، لا يزال لدى الناس خلايا مناعية في أجسامهم تضخ أجسامًا مضادة للفيروس المسبب لـ كوفيد-19، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس.

وفقا لما ذكره موقع medicalxpress، يمكن أن تستمر هذه الخلايا المناعية مدى الحياة، وتنتج أجسامًا مضادة طوال الوقت.

تشير النتائج، التي نُشرت في 24 مايو في مجلة Nature، إلى أن الحالات الخفيفة من كورونا تترك المصابين بحماية دائمة بالأجسام المضادة، ومن المحتمل أن تكون النوبات المتكررة من المرض غير شائعة.

وقال كبير مؤلفي الدراسة علي الليبيدي، حاصل على درجة الدكتوراه، أستاذ في علم الأمراض والمناعة والطب والأحياء الدقيقة الجزيئية: "في الخريف الماضي، كانت هناك تقارير تفيد بأن الأجسام المضادة تتلاشى بسرعة بعد الإصابة بالفيروس المسبب لـ COVID-19 ، وفسرت وسائل الإعلام ذلك على أنه يعني أن المناعة لم تدم طويلاً،ولكن هذا تفسير خاطئ للبيانات، من الطبيعي أن تنخفض مستويات الأجسام المضادة بعد الإصابة الحادة، لكنها لا تنخفض إلى الصفر؛ إنها تصل إلى مرحلة الاستقرار".

وأضاف: "في دراستنا، وجدنا الخلايا المنتجة للأجسام المضادة لدى الأشخاص بعد 11 شهرًا من ظهور الأعراض الأولى، ستعيش هذه الخلايا وتنتج أجسامًا مضادة لبقية حياة الناس، وهذا دليل قوي على مناعة طويلة الأمد ".

أثناء العدوى الفيروسية، تتكاثر الخلايا المناعية المنتجة للأجسام المضادة بسرعة وتنتشر في الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأجسام المضادة، بمجرد أن يتم التخلص من العدوى، تموت معظم هذه الخلايا، وتنخفض مستويات الأجسام المضادة في الدم، تهاجر مجموعة صغيرة من الخلايا المنتجة للأجسام المضادة، والتي تسمى خلايا البلازما طويلة العمر، إلى نخاع العظام وتستقر، حيث تفرز باستمرار مستويات منخفضة من الأجسام المضادة في مجرى الدم للمساعدة في الحماية من مواجهة أخرى مع الفيروس.

أدرك "إليبيدي" أن المفتاح لمعرفة ما إذا كان COVID-19 يؤدي إلى حماية طويلة الأمد للأجسام المضادة يكمن في نخاع العظام، ولمعرفة ما إذا كان أولئك الذين تعافوا من حالات خفيفة من كورونا يؤويون خلايا بلازما طويلة العمر تنتج أجسامًا مضادة تستهدف بشكل خاص SARS-CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب كوفيد، تعاون مع المؤلف المشارك ايسكرا بوزيتش، دكتوراه في الطب.

كان إليبيدي يعمل بالفعل مع المؤلفين المشاركين راشيل بريستي، دكتوراه في الطب، وجين أوالوران، أستاذ مساعد في الطب، في مشروع لتتبع مستويات الأجسام المضادة في عينات الدم من الناجين من كورونا.

كان الفريق قد سجل بالفعل 77 مشاركًا كانوا يقدمون عينات دم على فترات كل ثلاثة أشهر بدءًا من شهر تقريبًا بعد الإصابة الأولية، كان لدى معظم المشاركين حالات خفيفة من COVID-19 ؛ تم إدخال ستة فقط إلى المستشفى.

بمساعدة بوزيتش، حصل إليبيدي وزملاؤه على نخاع عظمي من 18 من المشاركين بعد سبعة أو ثمانية أشهر من إصابتهم الأولية، عاد خمسة منهم بعد أربعة أشهر وقدموا عينة ثانية من نخاع العظم، للمقارنة، حصل العلماء أيضًا على نخاع عظمي من 11 شخصًا لم يصابوا أبدًا بكورونا، كما هو متوقع، انخفضت مستويات الأجسام المضادة في دم المشاركين المصابين بكورونا بسرعة في الأشهر القليلة الأولى بعد الإصابة ثم استقرت في الغالب، مع اكتشاف بعض الأجسام المضادة حتى بعد 11 شهرًا من الإصابة، علاوة على ذلك، احتوت 15 من 19 عينة من نخاع العظم من الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 على خلايا منتجة للأجسام المضادة تستهدف على وجه التحديد الفيروس الذي يسبب كوفيد.

لا يزال من الممكن العثور على مثل هذه الخلايا بعد أربعة أشهر لدى الأشخاص الخمسة الذين عادوا لتقديم عينة ثانية من نخاع العظام، لم يكن لدى أي من الأشخاص الـ 11 الذين لم يصابوا بـ كورونا مثل هذه الخلايا المنتجة للأجسام المضادة في نخاع العظام.

وقال إليبيدي: "الأشخاص الذين يعانون من حالات خفيفة من COVID-19 يزيلون الفيروس من أجسادهم بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الإصابة، لذلك لن يكون هناك فيروس يقود استجابة مناعية نشطة بعد سبعة أو 11 شهرًا من الإصابة، هذه الخلايا لا تنقسم، إنها هادئة، تجلس فقط في نخاع العظام وتفرز الأجسام المضادة، لقد كانت تفعل ذلك منذ أن تم حل العدوى، وسوف تستمر في فعل ذلك إلى أجل غير مسمى."

وتكهن الباحثون بأن الأشخاص الذين أصيبوا ولم تظهر عليهم أعراض قط، قد يُتركون أيضًا مع مناعة طويلة الأمد، لكنهم قالوا إنه لم يتم التحقيق بعد فيما إذا كان أولئك الذين عانوا من عدوى أكثر شدة سيتم حمايتهم من نوبة المرض في المستقبل.