لماذا لا يستطيع البعض النوم دون غطاء في الصيف؟.. إليك التفسير النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يفضل العديد من الأشخاص التدفئة بأغطية في فصل الصيف، فما هو السر وراء تلك العادة التي يرتكبها البعض؟ هذا ما تكشفه الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، لـ"الخليج 365".

- يشعر البعض بالعراء وأنه بلا ملابس أثناء النوم دون غطاء.

- بالرغم من الجو الحار، إلا أن بعض الأشخاص يشعرون بالبرودة في فصل الصيف.

- الغطاء في الصيف يجعل البعض يشعر بالأمان.

- استخدام الغطاء يساعد على النوم بشكل أسرع.

- الشعور بالسعادة، وذلك من خلال إفراز هرمون كيميائي يسمى "السيروتونين" في المخ بمجرد وضع الغطاء على جسم الإنسان.

- التقليل من التوتر والشعور بالهدوء والسكينة والاسترخاء.

- دون الغطاء يشعر البعض بعدم الراحة.

- الجهاز العصبي يفرز هرمون "الدوبامين"، الذي يعزز تحسين المزاج، بمجرد وضع الغطاء.