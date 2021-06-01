كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 10:48 مساءً - عادةً، تبحث العروس على الإطلالة الساحرة والجذابة في يوم زفافها، بخاصة في ما يتعلق بجمال بشرتها ونضارتها؛ إذ تكون محطّ أنظار الجميع. ولحسن الحظ، هنالك العديد من المكونات الطبيعية التي تحتوي على خصائص فعّالة في العناية بالبشرة وتفتيح لونها، فضلاً عن تعزيز صحتها ومنحها النضارة والإشراق. ولعلّ أبرزها، العسل الأبيض الذي يجمع في مكوناته جميع هذه الخصائص. استفيدي من فوائده الجمالية لتفتيح بشرتك، وتألّقي ببشرة نضرة ومشرقة في يوم زفافك.



خلطات تفتيح بشرة العروس بالعسل الأبيض

العسل الأبيض لتفتيح لون بشرة العروس ومنحها النضارة والإشراق

إليك، كيفية تحضير خلطات تفتيح بشرة العروس بالعسل الأبيض بخطوات سهلة وبسيطة، وطرق تطبيقها لبشرة تشع نضارة في يوم زفافك.



خلطة العسل الأبيض والزبادي

خلطة العسل الأبيض والزبادي لتبييض البشرة

يُساعد كلّ من العسل والزبادي في تبييض البشرة بشكل كبير؛ نظراً لاحتوائهما على الفيتامينات التي تدعم ذلك، فضلاًعن ترطيب البشرة، وتُخفيف من ظهور التجاعيد وعلامات التمدّد.

المكوّنات:

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

طريقة التحضير والاستعمال:

تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد، للحصول على مزيج متجانس.

يُطبّق المزيج على كامل الوجه والرقبة، ويُترك مُدة 15 دقيقة.

يُغسل الوجه بالماء الدافئ، ويُترك حتى يجف.

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خلطة العسل الأبيض وعصير الصبار

خلطة العسل الأبيض وعصير الصبار لتهدئة البشرة الحساسة

تُساعد هذه الخلطة في التخلّص من البشرة المُتهيّجة بسبب العدوى أو حروق الشمس، أو أيّ سبّب آخر.

المُكوّنات:

1/4 كوب من الزبادي العادي كامل الدسم.

1/4 كوب من الخيار المقطّع المقشّر.

ملعقة طعام من جل الصبار أو عصير الصبار.

أو عصير الصبار. ملعقة طعام من العسل.

بضع قطرات من زيت البابونج.

طريقة التحضير والاستعمال:

تُمزج جميع المكوّنات معاً لتشكيل عجينة.

تُمدّ العجينة كقناع للوجه وتُترك لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

للوجه وتُترك لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة. يُغسل الوجه بالماء البارد.



فوائد العسل الأبيض للبشرة

فوائد العسل للعناية ببشرة العروس

يعمل العسل الأبيض على تبييض البشرة ومنحها ملمساً ناعماً حريرياً.

ومنحها ملمساً ناعماً حريرياً. يُساعد العسل الأبيض في التخلّص من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة، وتجديد الخلايا، كما أنّه يُحافظ على الزيوت الطبيعية في البشرة.

في البشرة. يُقلل العسل الأبيض من البقع الداكنة والشوائب التي تظهر على البشرة.

يُعالج العسل الأبيض الحبوب والبثور والبقع على البشرة.

يحتوي العسل الأبيض على خصائص ترطيب تجعله قادراً على حفظ الرطوبة في البشرة فترة زمنية طويلة، مما يُعزز من صحتها.

يحتوي العسل الأبيض على خصائص مضادة للأكسدة، وخصائص أخرى تجدد الخلايا، وتأتي أهمية هذه الخصائص من كونها تعطي العسل القدرةَ على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، وتعزيز قدرة البشرة الطبيعية على التجدّد.

يحمي العسل الأبيض البشرة من الأضرار البيئية.

يُعزز العسل الأبيض من ظهور البشرة بشكل مشرق وصحي ولامع.

يُعد العسل الأبيض مزيل طبيعي لمساحيق ومستحضرات التجميل.

يُعالج العسل الأبيض التهابات البشرة والاحمرار والحكة الناجمة عنه.

يحتوي العسل الأبيض على الكثير من المغذّيات النباتية التي تبطئ علامات الشيخوخة، التي تظهر مع التقدم في العمر، كما يحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة.

يُساعد العسل الأبيض في تقشير البشرة؛ لاحتوائه على إنزيم يساعد في إعادة تجديد البشرة، وجعلها مشرقة ونضرة.

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العسل الأبيض في سطور

خصائص العسل الأبيض

يعدّ العسل الأبيض من المُكونات الطبيعة المشهورة، وهو عبارة عن مادة ذهبية لزجة القوام، وله العديد من الأنواع ومنها: العسل الأبيض والأسود وغيرهما. وهو مادة سكريّة طبيعية، وينتجها النحل باستخدام رحيق الأزهار، ويختلف باختلاف نوع الزهرة نفسها. يُعتبر أحد الموادّ التي يستخدمها الإنسان في العديد من مجالات حياته فيستطيع تناوله كما هو، أو إضافته إلى مختلف الأطعمة والسلطات والحلويات أيضاً، وإلى جانب طعمه المميّز فإنّ له العديد من الفوائد والخصائص العلاجية والطبيّة؛ نظراً لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمّة لجسم الإنسان كالكربوهيدرات، والسكر، والألياف، وغيرها...

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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