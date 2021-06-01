في آخر ظهور لها.. وصلة رقص من زوجة سعد الصغير على أنغام مهرجان «متغاظ»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت المغنية برلنتي عامر، زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير، مقطع فيديو جديد لها، وهي على أحد حمام السباحة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأظهر مقطع الفيديو دخول الفنانة برلنتي عامر في وصلة رقص على أنغام المهرجان الشعبي «متغاظ» وقامت بإغلاق التعليقات وظهرت مرتدية مايوه باللون الأسود، ونظارة شمس كبيرة، وإكسسوار بسيط على رقبتها.

وكانت الفنانة «برلنتي» قد كشفت خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنها دخلت في قصة حب مع المطرب قبل عامين وقررا الارتباط في فبراير 2021، مشيرة أن الارتباط كان بحضور عدد من الفنانين منهم عمر كمال وإيهاب وتوفيق، والجميع يتعامل معها على أنها زوجة سعد الصغير، من جانبه التزم الأخير الصمت دون النفي أو إثبات خبر زواجهما.

وأثارت زوجة سعد الصغير الجديدة حالة من الدهشة لدى الجمهور مؤخرًا بعد قيامها بنشر مقطع فيديو عبر «إنستجرام» ظهر خلاله الفنان الشعبي وهو يهنئها بعيد ميلادها موضحًا أنها زوجته حبيبته.

ومن جانبه، كشف «الصغير» خلال تهنئته لها عن زواجه منها وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك «برلنتي كل سنة وإنتي طيبة حبيبتي مراتي.. ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية».

من هي برلنتي عامر زوجة سعد الصغير الجديدة؟

من هي برلنتي عامر؟

ووفق ما نشره «الوطن» في تقارير سابقة، فيما يلي معلومات عن برلنتي عامر:

-بدأت مسيرتها مع الفن في من خلال مسلسل «نوايا بريئة» من إخراج سيف يوسف.

- شاركت في عدد من الأعمال الدرامية منها (كلمة سر.. عشان خارجين وسقوط حر، ورمضان كريم، وولاد إمبابة).

- شاركت سعد الصغير في مسلسل بعنوان «ولاد إمبابة» وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وفي مرحلة الشباب يبدأ صراع العائلة على الإرث.

ـ طرحت مجموعة من الأغنيات المصورة منها أغنية تحمل اسم «بالسلامة» من توزيع إسلام ساسو، وهي من أغاني المهرجانات.