طرق تلميع الفضة.. أدوات بسيطة من المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طرق تلميع الفضة من الكلمات التي تبحث عنها كثير من الفتيات وربات البيوت، نظرًا لأن مرور مدة طويلة على الفضة يخفض من درجة لمعانها، لذلك تحتاج دائمًا السيدات إلى معرفة المواد التي يمكن استخدامها لتلميع الفضة بها، وغالبًا ما تكون هذه الأدوات موجودة في منزلك. وفي التقرير التالي يعرض «هن» ضمن الخدمات التي يقدمها على مدار الساعة لقرائه، بعض الأدوات البسيطة التي يمكن استخدامها في تلميع الفضة، وهي أدوات موجودة في المنزل، ومنها الكاتشب، وورق القصدير، والملح، والخل، وصودا الخبز، والأمونيا مع الماء الفاتر، وشائع استخدامها بين ربات البيوت.

الكاتشب

الكاتشاب، من المواد التي يمكن استخدامها لتلميع الفضة، إذ يعمل على إزالة التصبغات من على سطح الفضة، ويمكنك وضع مقدار قليل من الكاتشب على منشفة ورقية، ثمّ فرك مواضع التصبغات بلطف، ويمكن تركه أولًا على التصبغات لمدة ربع ساعة.

ورق القصدير والملح

يمكنك أيضًا إضافة من ملعقة إلى ملعقتين من الملح، مع إضافة ورق القصدير وصودا الخبز إلى الماء، وغمر القطعة الفضية فيه لمدة لا تزيد عن خمس دقائق حسب مقدار تصبغها.

الخل

الخل أيضًا من المواد التي يمكن استخدامها في تلميع الفضة، ويمكن تنظيف وتلميع الفضة بالخل ووضع القطع في كوب من الخل الأبيض لمدة ربع ساعة ثم غسلها بالماء الدافىء وتنشيفها باستخدام قطعة قماش نظيفة.

الخل وصودا الخبز

أيضًا من خلال خلط الخل مع صودا الخبز، ووضعها في القطع الفضية في هذا المحلول، ما يساعد على تلميع وتنظيف الفضة والمكونات تشكل كوب من الخل مع أربعة ملاعق من صودا الخبز.

فحم الكوك

فحم الكوك يعمل على إزالة التصبغات الموجودة في الفضة، ويمكن وضعها لتلميع الفضة من خلال وضع مقدار منه في وعاء ثم نقع القطع فيه لعدة دقائق وشطفها بالماء الفاتر وتنشيفها بقطعة مجففة.

الأمونيا مع الماء الفاتر

ومن خلال إضافة مقدار من الأمونيا مع مقدارين من الماء الفاتر، ثم نقع القطع الفضية بالمحلول الناتج لمدة عشر دقائق، ثم إخراجها ومسحها بمنشفة ناعمة.