محمود المهدي عن خطبته من منة عرفة: «كنا خايفين من ردود الناس» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مقطع فيديو قصير خرج محمود المهدي، خطيب الفنانة الشابة منة عرفة، عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام» موجهًا الشكر للمتابعين الذين باركوا خطبتهما.

وذكر «المهدي» في مقطع الفيديو قائلًا: «أنا حابب أشكر كل الناس اللي وجهت المباركات والدعوات حاجة جميلة.. أنا ومنة مبسوطين.. كنا خايفين من ردود الناس وشجعتونا أوي».

وتابع «المهدي»: «أنا بحاول أرد على أي رسالة على قد ما أقدر.. ولو اتاخرت في الرد أكيد بعد فترة هرد.. أنا مخصص وقت في اليوم عشان أرد لكل الفانز».

وأوضح خطيب الفنانة منة عرفة، أن والده ليس له علاقة بالفن قائلًا: «أنا حابب أوضح أن والدي ملهوش علاقة بالفن خالص.. اسمه المهندس حسن علي مهدي الله يرحمه.. وأنا معملتش أي عمل قبل كدا لكن نزلين عملين جايين.. وأنا عندي 30 سنة ومن سوهاج».

منة عرفة تروي كواليس الخطوبة

وكانت الفنانة منة عرفة، خرجت في فيديو «لايف»، بثته عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، روت فيه كواليس تعرفها على خطيبها الحالي محمود المهدي، وكيف بدأت قصة حبهما، والفيلم الذي جمعهما سويا، كاشفة عن أنه فيلم رعب باسم «3 ستات»، موضحة أن العلاقة بدأت بكونهما زملاء فقط داخل موقع التصوير، إلا أنه انتهى بقصة حب كبيرة، وإعلان خطوبة بشكل رسمي.

وأوضحت «منة» أنه كان مجرد زميل لها في بداية التصوير، إلا أنها تنتظر طرح الفيلم بفارغ الصبر، لأن محمود يمثل في الفيلم دور شخص يحبها كما أنه مشارك في الإنتاج.

وتوثق مشاهد الفيديو المختلفة، أوقات التعارف بينهما، بداية من بالحب الذي جمع بينهما بعد فترة من الارتباط، ومن ثم الخطوبة في نهاية الفيلم، لذا فإن مشاهد فيلم «3 ستات»، بمثابة توثيق حقيقي لقصة حب منة عرفة ومحمود.