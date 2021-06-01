معلومات عن أول ربّاعة متحولة جنسيا تشارك في الأولمبياد: نافست سابقا «كرجل» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تشارك الرباعة النيوزيلندية لوريل هوبارد، في أولمبياد طوكيو 2021، مسجلة بذلك أول مشاركة لمتحولين جنسيا في الأولمبياد، إذ تعتبر مشاركتها حدثا فريدا من نوعه، فلم يشهد الأولمبياد من قبل مشاركة متحولين جنسيا. ولوريل هي «شاب» تحول إلى «فتاة»، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها.

من هي المتحولة جنسيا التي تشارك في الأولمبياد لأول مرة

ووفق صحيفة الجارديان البريطانية، فيما يلي أبرز المعلومات عن الرباعة النيوزيلندية:

- اسمها لوريل هوبارد، وهي من نيوزيلندا.

- تبلغ من العمر 43 عاما.

- تلعب في فئة الوزن الثقيل للسيدات.

- كان اسم لوريل، السباق «غافن» (شاب) قبل أن يحوّل جنسه عام 2012، ليصبح أنثى.

- ولدت ونافست في رفع الأثقال كرجل من قبل، وليس كأنثى.

- تم اختيارها تلقائيا للأولمبياد بعد تعديل قواعد التأهيل من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بسبب جائحة فيروس كورونا.

- تعتبر أول رياضية متحولة جنسيا في دورة ألعاب الكومنولث على ساحل الذهب في عام 2018.

- تعرضت للإصابة في الكوع في دورة ألعاب الكومنولث عام 2018.

- حينها شعرت لوريل بأنها لن تعود مرة أخرى للرياضة.

- تأهلت رغم ذلك لدورة الأولمبياد الحالية.

- عادت المتحولة جنسيا، التي تشارك في الأولمبياد لتقترب من أفضل حالاتها بعد عامين وتحتل حاليا المركز السادس عشر في التصنيف العالمي لرفع الأثقال.

- فازت بالميدالية الفضية في بطولة العالم 2017.

- أول رياضي متحول جنسيا ينافس في دورة الألعاب الأولمبية.

- انقسمت الآراء حولها، كونها فرصة للمتحولين جنسيا، ومن يرون إنها غير عادلة وتنافس في مكان غير مكانها الطبيعي.

- استوفت كافة معايير التأهل المنقحة، للمشاركة في منافسات رفع الأثقال في وزن 87 كجم بفئة السيدات في أولمبياد طوكيو التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو وحتى الـ8 من أغسطس.

- أصبحت أهلا للمنافسة في رفع الأثقال للسيدات بعد أن أظهرت مستويات هرمون تستوستيرون أقل من العتبة المطلوبة من اللجنة الأولمبية الدولية.