«محرمة عليا زي أمي».. واقعة ميمي جمال وحسن مصطفى يمين طلاق أم ظهار؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة ميمي جمال، خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة»، أن زوجها الفنان الراحل حسن مصفى، لم يقدم على طلاقها سوى مرة واحدة بسبب ارتدائها فستان سواريه خلال أحد أعمالها المسرحية، حيث كان مشددًا عليها قبل ذلك ألا ترتديه.

وروت الفنانة ميمي جمال، أنها حين عودتها للمنزل تفاجأت بأن زوجها الفنان حسن مصطفى يفاجئها بقوله «لأ إنتي كدا محرمة عليا زي أمي وأختي» بسبب مخالفتها لكلامه، وكانت هذه المرة الوحيدة التي حدثت بينهما خلافات وانتهت بمراضاته وعدم ارتدائها فساتين سواريه إلا أن تضع عليها «شال».

وأثارت المقولة «إنتي كدا محرمة عليا زي أمي وأختي» اللغط، حول ما إذا كانت يمين طلاق أم «ظهار» الذي يعتبر أشد وأخطر من الطلاق.

الظهار.. «تحرمي عليا كأمي..»

الدكتور أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر الشريف، يقول إنه رغم نهي الإسلام عن الظهار، الذي كان منتشرا في عصر الجاهلية، وهو أن يشبه الرجل زوجته بسيدة من محارمه مثل (الأم أو الأخت أو الابنة..)، فيقول الرجل لزوجته: «أنت علي كظهر أمي أو أختي أو ابنتي..»، مازال بعض الرجال يستخدمونه، لكنه يتم على نطاق ضيق.

وأوضح «مدكور» في حديثه لـ«هن»، أن من الصيغ التي يستخدمها الرجل حاليًا لتحريم زوجته، هي «تحرمي عليا كأمي أو أختي...»، لكن إذا ربط التحريم بشرط يكون يمين طلاق وليس ظهارا، وهذا ما حدث بين الفنانة ميمي جمال وزوجها الراحل.

الظهار أخطر من الطلاق

وتابع «مدكور» بأن الإسلام نهى عن الظهار، فهو أشد خطورة من الطلاق، نظرًا لأن الزوجة تصبح محرمة على زوجها بعد ذلك، ولا يجوز شرعًا أن يجامعها أو يعاشرها معاشرة الأزواج، وإذا حدث ذلك تعتبر واقعة زنا.

واستطرد «مدكور» في حديثه، بأن الظهار نوعان، المؤقت: وهو أن يحدد الرجل مدة محددة في وضع زوجته في منزلة المحارم، والظهار المطلق: وهي أن تصبح الزوجة محرمة على زوجها طيلة حياته، ويسقط الظهار بوفاته.

كفارة الظهار

أما عن كفارة الظهار، أوضح «مدكور» أن كفارة الظهار مثل كفارة يمين الطلاق لكنها أشد، فعلى الرجل أن يصوم شهرين متتالين، وإذا أقدم على إفطار يوم، فعليه أن يعيد صيام الشهرين من جديد، أو يطعم 60 مسكينًا أو يعتق رقبة (والحالة الأخيرة لم تعد متاحة بعد إلغاء الرق).

علي جمعة يوضح صيغة الظهار

وخلال لقاء سابق للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أوضح من خلاله، أن يمين الظهار ليس طلاق ويعتبر حرام شرعًا، ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين إلا بلفظ كلمة «الظهار».

وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم: «أنتي عليّ كظهر أمي» فأنزل الله تعالى «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» إلى نهاية الآية.

وقال المفتي السابق، إن كفارة يمين الظهار يجب أداؤها قبل الرجوع للزوجة، وهي صيام شهرين فإن لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكينا.