فعل مكروه يفعله بعض الرجال عقب وفاة زوجاتهم.. «الإفتاء» تكشف عنه

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، على سؤال ورد إليها من سائلة تسأل عن حكم الشرع في تغسيل الرجل لزوجته بعد وفاتها، وهو الأمر الذي يبحث عن إجابته كثير من المتابعين من النساء والرجال.

حكم تغسيل الرجل لزوجته بعد وفاتها

وجاء رد الفتاوى الإلكترونية على سؤال السائلة، الذي يقول: «هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته؟ وهل يجوز للمرأة تشييع الجنازة؟»، حيث أجابت الدار قائلة: «الأصل أنه لا يغسِّل الرجال إلا الرجال، ولا النساء إلا النساء؛ لأن نظر النوع إلى النوع نفسه أهون، ولكن يجوز تغسيل الزوج لزوجته على ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ» أخرجه ابن ماجه في «سننه» بإسناد جيد.

وتابعت إدارة الفتاوى الإلكترونية، في الرد على السؤال، كالتالي: «إلا أنه يُكره للزوج تغسيل زوجته مع وجود مَن يغسِّلها من النساء، وذلك خروجًا من الخلاف؛ حيث حرَّم السادة الحنفية ذلك؛ وقال العلامة ابن عابدين في «حاشيته على الدر المختار» (2/ 198): [(قَوْلُهُ وَيُمْنَعُ زَوْجُهَا إلَخْ) أَشَارَ إلَى مَا فِي (الْبَحْرِ) مِنْ أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْغَاسِلِ أَنْ يَحِلَّ لَهُ النَّظَرُ إلَى الْمَغْسُولِ؛ فَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَبِالْعَكْسِ] اهـ.والله سبحانه وتعالى أعلم».

حكم تشييع المرأة للجنازة

وفيما يخص هل يجوز للمرأة تشييع الجنازة؟ جاء الرد على السؤال كالتالي: «لا يحرم على المرأة تشييع الجنائز، خاصة في جنازة من عظمت مصيبته عليها؛ كأب، وأم، وزوج، وابن، وبنت، وأخ، وأخت...إلخ.».

وجاء في «الشرح الصغير» للعلامة الدردير من المالكية: [جاز خروج مُتَجَالَّة (كبيرة السن) لجنازة مطلقًا، وكذا شابة لا تخشى فتنتها لجنازة من عظمت مصيبته عليها؛ كأب، وأم، وزوج، وابن، وبنت، وأخ، وأخت، أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقًا] اهـ.ومن الشافعية يقول الإمام النووي في «المجموع»: [مذهب أصحابنا أنه مكروه، وليس بحرام، وفسر قول أم عطية رضي الله عنها: «ولم يعزم علينا» بأن النبي صلّ الله عليه وآله وسلم نهى عنه نهي كراهة تنزيه، لا نهي عزيمة وتحريم] اهـ بتصرف.

وقال الحنابلة: «يكره اتباع المرأة للجنازة، وحكى الإمام الشوكاني عن الإمام القرطبي أنه قال: إذا أمن من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك فلا مانع من الإذن لهن، ثم قال الشوكاني: هذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. اهـ».

وجاء في «نيل الأوطار»، أنه ينبغي على النساء التحلي بالصبر وعدم فعل ما يخالف الشرع من شدة المصيبة؛ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلّ الله عليه وآله وسلم بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِى اللهَ وَاصْبِرِي»، قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّى، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ. فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صلّ الله عليه وآله وسلم. فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صلّ الله عليه وآله وسلم فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» أخرجه البخاري في «صحيحه».

وعليه: فلا مانع شرعًا من أن تقوم المرأة بتشييع الجنازة، ويتأكد الأمر إن كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها كما مَرَّ، مع مراعاة الالتزام بالآداب الشرعية وعدم مزاحمة الرجال، والله سبحانه وتعالى أعلم.