للرُضع.. هذا هو الغذاء المثالي للوقاية من كورونا: به أجسام مضادة للأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

على الرغم من أنه لا توجد أغذية أو مكمّلات غذائية قادرة على الوقاية من الإصابة بعدوى كورونا كوفيد-19 وعلاجها، فإن من المهم اتباع نظم غذائية صحية لدعم الأجهزة المناعية، فماذا عن الأطفال الرُضّع؟

أوردت منظمة الصحة العالمية في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن اتباع نظام غذائي صحي للأطفال الرضع يعني الرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر الستة الأولى من العمر، مع إعطاء مواد مغذية ومأمونة كمكمّلات حليب الأم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 أشهر إلى سنتين وأكثر.

ويعد حليب الأم الغذاء المثالي للرُضع لأنه مأمون ونظيف ويحتوي على أجسام مضادة تساعد على الحماية من العديد من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال.

وينبغي إرضاع الأطفال رضاعة طبيعية خالصة خلال الأشهر الستة الأولى من العمر، لأن حليب الأم يوفّر جميع المغذّيات والسوائل التي يحتاجون إليها.

• ابتداء من الشهر السادس من العمر، ينبغي استكمال حليب الأم بمجموعة متنوعة من الأغذية المناسبة والمأمونة والمحتوية على نسب عالية من المغذّيات، وينبغي مواصلة الرضاعة الطبيعية للأطفال الرُضع حتى سن عامين أو أكثر

كما يمكن للنساء المصابات بمرض كوفيد-19 أن يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية إذا رغبن في ذلك، وينبغي لهنّ اتخاذ تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.

ماذا إذا كانت الأم مصابة؟

ذكرت "الصحة العالمية"، أنه يمكن للنساء المصابات أو المشتبه فيها إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية إذا رغبن في ذلك. وينبغي أن يحرصن على التدابير التالية:

- المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي لليدين، خاصة قبل لمس الرضيع.

- ارتداء كمامة طبية أثناء أي اتصال مع الرضيع، بما في ذلك أثناء الرضاعة.

- استخدام منديل ورقي عند العطس أو السعال، ثم التخلص منه على الفور وغسل اليدين مرة أخرى.

- تنظيف وتعقيم الأسطح التي تلامسها الأمهات بشكل روتيني.

ومن المهم استبدال الكمامات الطبية بمجرد أن تصبح رطبة والتخلص منها على الفور. ويجب عدم استخدامها مجدداً أو لمس الطرف الخارجي منها.

وإذا كنتِ مصابة بالعدوى أو مشتبه فيها ولم تتمكنين من الرضاعة الطبيعية، يمكنك البدء في الرضاعة الطبيعية عندما تشعرين أن صحتك تسمح بذلك، ولا توجد فترة انتظار محددة بعد تأكيد الإصابة بعدوى كوفيد-19 أو الاشتباه فيها، وولا يوجد دليل على أن الرضاعة الطبيعية تغير المسار السريري لمرض كوفيد-19 لدى الأم.