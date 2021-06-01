كورونا اليوم: اكتشاف نوعين من الفطر الأسود.. وأعراض جديدة بعد التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

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اكتشاف نوعين من الفطر الأسود لدى مرضى كورونا

في حين أن المرض يؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، فمن المهم أن نفهم ما هو فطار الغشاء المخاطي بالضبط وكيف يؤثر على الجسم، خاصة بعد اكتشاف نوعين من الفطر الأسود لدى مرضى كوفيد -19، وفقا لموقع timesofindia.

هناك العديد من أنواع الفطريات التي تسبب داء الغشاء المخاطي، ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بـ كورونا، هناك نوعان من داء الفطر الأسود لوحظ في المرضى – الأول يعرف باسم داء الفطريات الدماغي (ROCM)، والثاني داء الغشاء المخاطي الرئوي.

سر ظهور المتغيرات الجديدة

وفقًا لما ذكره موقع timesofindia، تظهر أنواع مختلفة من الفيروس كلما حدث تغيير في الطفرة أو الشفرة الجينية لسلالة الفيروس، فتميل الفيروسات والعديد من مسببات الأمراض الأخرى، بطبيعتها، إلى التحور والتغير، ومع ذلك، كما هو الحال مع الفيروس، يمكن أن تكون بعض المتغيرات مميزة وراثيًا، وتسبب الكثير من الشدة، تميل فيروسات الحمض النووي الريبي مثل SARS-COV-2 أيضًا إلى التحور أكثر من الفيروسات الأخرى.

على سبيل المثال، كان المتغيران سلالة جنوب أفريقيا والبريطاني، اللذان تم تتبعهما في سبتمبر 2020 في المملكة المتحدة، أحد المتغيرات الأولى لفيروس كورونا، ويُقال إنه الشكل الأكثر انتشارًا لفيروس كورونا في العديد من البلدان، بما في ذلك الهند.

أخطاء قد يقع فيها مريض كورونا تؤدي إلى تدهور حالته

استعرض عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الدكتور مجدي بدران- عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بعض الأخطاء التي قد يقع فيها مريض الكورونا التي تسبب تدهور حالته، وكيفية تجنبها، وكانت كالتالي:

محاولة اكتشاف الخلل المناعي و ترميمه، الأمراض المزمنة المهملة العلاج هي الساحة المفضلة للكورونا، التوأمة في العدوى بفيروسات أخرى، فربما يتخلى المصاب بالكورونا عن التباعد الجسدي والكمامة، التأخير في الذهاب للمستشفى بعد الإصابة بالمرض الشديد، الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية والكورتيزونات بدون إشراف الطبيب، التدخين خطأ جسيم للمصابين بالكورونا، افتراض أن الحمى العرض الرئيسي لكوفيد، هو افتراض معيب.

أعراض كورونا الجديدة التي قد تظهر بعد التطعيم

كشفت دراسة جديدة أجريت في كلية كينجز لندن البحثية، أن تلقي لقاح كورونا لا يعني عدم الإصابة بالفيروس من جديد، وأن البعض قد يستمرون في الإصابة به بعد تلقي اللقاح، وفقًا لما ذكره موقع timesofindia.

وفقًا للبحث، هناك أربعة أعراض لـ COVID يجب أن يكون الناس على دراية بها بعد التطعيم، والتي يمكن أن تختلف عن أعراض COVID الأكثر شيوعًا المدرجة من قبل المنظمات الصحية، وهي: ضيق التنفس، وجع الأذن، وتورم الغدد والعطس.