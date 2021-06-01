10 أفكار لتتألقي بالأخضر هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 07:35 مساءً - الأخضر هو سيد الألوان ورمز الأمل بالغد، هو لون التصالح مع المستقبل ويرسم ميثاق الأمل بالغد. تفنن المصممون العالميون في ابتكار موجات من الأخضر تبدأ بالخضر النعناعي والعشبي مروراً بالأخضر الباهت ووصولاً الى الأخضر الفوسفوري فكل التموجات واردة في هذا الموسم ولكن التنسيق ومزج الألوان يرتدي طابعاً جديداً. لنتعرف معاً كيف نسق المصممون هذا اللون.

10 طرق لتنسقي اللون الأخضر في الصيف:

نسقي الأخضر المونوكروم واختاري بلوزة من الحرير مع سروال واسع وصندل نيود أو ميتاليكي.

أليس أند أوليفيا Alice&Olivia

نسقي الأخضر مع الأسود فارتدي البلوزة الحريرية الخضراء مع سروال مريح أسود.

أليس أند أوليفيا Alice&Olivia

نسقي الأخضر مع الأصفر الليموني الصارخ وضعي حزاماً بيج.

أكنفاس Aknvas

نسقي البيرمودا الأخضر مع قميص أزرق مخطط. وزيني خصرك بحزام رفيع. الزي من ماركة أكنفاس لـ صيف 2021

أكنفاس Aknvas

ارتدي كنزة سويتشرت بيج مع حزام رفيع وشورت قصير عشبي اللون.

أكنفاس Aknvas

ارتدي الاخضر مع قميص أزرق بلون الباستيل ونسقي حزاماً جلدياً طويلاً.

أكنفاس Aknvas

امزجي عدة خامات من الاقمشة مثل الكريب والتطبيعات البرية. الزي من ماركة دولتشي أند غابانا لصيف 2021

دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana

اختاري قماش الغيبور وتلاعبي بالألون في زي واحد واحد كما فعلت دار دولتشي أند غابانا التي مزجت البوردو والأخضر والأبيض والأصفر في زي واحد.

دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana

اختاري القفطان المطبع بالزهور البيضاء من فالنتينو لموسم الصيف الحار. الزي من دار فالنتينو لصيف 2021

فالنتينو Valentino

إختاري السترة الزاهية الخضراء والمطبعة بالزهور المنمقة مع سروال قصير كحلي وقميص أبيض. تلاعبي بـ الأكسسوارات من أحذية زرقاء بنية او كحلية.

فالنتينو Valentino



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