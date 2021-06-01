لايف ستايل

10 أفكار لتتألقي بالأخضر هذا الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 07:35 مساءً - الأخضر هو سيد الألوان ورمز الأمل بالغد، هو لون التصالح مع المستقبل ويرسم ميثاق الأمل بالغد. تفنن المصممون العالميون في ابتكار موجات من الأخضر تبدأ بالخضر النعناعي والعشبي مروراً بالأخضر الباهت ووصولاً الى الأخضر الفوسفوري فكل التموجات واردة في هذا الموسم ولكن التنسيق ومزج الألوان يرتدي طابعاً جديداً. لنتعرف معاً كيف نسق المصممون هذا اللون. 

 

10 طرق لتنسقي اللون الأخضر في الصيف:

 

  1. نسقي الأخضر المونوكروم واختاري بلوزة من الحرير مع سروال واسع وصندل نيود أو ميتاليكي. 

الزي من ماركة اليس أند أوليفيا لصيف 2021 الصورة من موقع غو رنواي الالكتروني
أليس أند أوليفيا Alice&Olivia

  1. نسقي الأخضر مع الأسود فارتدي البلوزة الحريرية الخضراء مع سروال مريح أسود.

الزي من ماركة اليس أند أوليفيا لصيف 2021 الصورة من موقع غو رنواي الالكتروني
أليس أند أوليفيا Alice&Olivia

  1. نسقي الأخضر مع الأصفر الليموني الصارخ وضعي حزاماً بيج.

 

أكنفاس Aknvas

  1. نسقي البيرمودا الأخضر مع قميص أزرق مخطط. وزيني خصرك بحزام رفيع. الزي من ماركة أكنفاس لـ صيف 2021

 

أكنفاس Aknvas
أكنفاس Aknvas

  1. ارتدي كنزة سويتشرت بيج مع حزام رفيع وشورت قصير عشبي اللون. 

الزي من ماركة أكنفاس لصيف 2021 الصورة من موقع غو رنواي الإلكتروني
أكنفاس Aknvas

  1.  ارتدي الاخضر مع قميص أزرق بلون الباستيل ونسقي حزاماً جلدياً طويلاً. 

أكنفاس Aknvas

  1. امزجي عدة خامات من الاقمشة مثل الكريب والتطبيعات البرية. الزي من ماركة دولتشي أند غابانا لصيف 2021

دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana
دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana

  1.  اختاري قماش الغيبور وتلاعبي بالألون في زي واحد واحد كما فعلت دار دولتشي أند غابانا التي مزجت البوردو والأخضر والأبيض والأصفر في زي واحد. 

دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana

  1. اختاري القفطان المطبع بالزهور البيضاء من فالنتينو لموسم الصيف الحار. الزي من دار فالنتينو لصيف 2021

الصورة من موقع غو رنواي الالكتروني
فالنتينو Valentino

  1. إختاري السترة الزاهية الخضراء والمطبعة بالزهور المنمقة مع سروال قصير كحلي وقميص أبيض. تلاعبي بـ الأكسسوارات من أحذية زرقاء بنية او كحلية.

فالنتينو Valentino
فالنتينو Valentino


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