10 أفكار لتتألقي بالأخضر هذا الصيف

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 07:35 مساءً - الأخضر هو سيد الألوان ورمز الأمل بالغد، هو لون التصالح مع المستقبل ويرسم ميثاق الأمل بالغد. تفنن المصممون العالميون في ابتكار موجات من الأخضر تبدأ بالخضر النعناعي والعشبي مروراً بالأخضر الباهت ووصولاً الى الأخضر الفوسفوري فكل التموجات واردة في هذا الموسم ولكن التنسيق ومزج الألوان يرتدي طابعاً جديداً. لنتعرف معاً كيف نسق المصممون هذا اللون.
10 طرق لتنسقي اللون الأخضر في الصيف:
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نسقي الأخضر المونوكروم واختاري بلوزة من الحرير مع سروال واسع وصندل نيود أو ميتاليكي.
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نسقي الأخضر مع الأسود فارتدي البلوزة الحريرية الخضراء مع سروال مريح أسود.
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نسقي الأخضر مع الأصفر الليموني الصارخ وضعي حزاماً بيج.
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نسقي البيرمودا الأخضر مع قميص أزرق مخطط. وزيني خصرك بحزام رفيع. الزي من ماركة أكنفاس لـ صيف 2021
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ارتدي كنزة سويتشرت بيج مع حزام رفيع وشورت قصير عشبي اللون.
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ارتدي الاخضر مع قميص أزرق بلون الباستيل ونسقي حزاماً جلدياً طويلاً.
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امزجي عدة خامات من الاقمشة مثل الكريب والتطبيعات البرية. الزي من ماركة دولتشي أند غابانا لصيف 2021
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اختاري قماش الغيبور وتلاعبي بالألون في زي واحد واحد كما فعلت دار دولتشي أند غابانا التي مزجت البوردو والأخضر والأبيض والأصفر في زي واحد.
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اختاري القفطان المطبع بالزهور البيضاء من فالنتينو لموسم الصيف الحار. الزي من دار فالنتينو لصيف 2021
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إختاري السترة الزاهية الخضراء والمطبعة بالزهور المنمقة مع سروال قصير كحلي وقميص أبيض. تلاعبي بـ الأكسسوارات من أحذية زرقاء بنية او كحلية.
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