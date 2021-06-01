كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 07:35 مساءً - لا تقتصر فوائد البخار على الاستجمام والراحة فقط، بل من شأنه الحفاظ على صحة البشرة وتعزيز نضارتها وإشراقها؛ إذ يعمل البخار على تفتيح مسامات البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين المسؤول وبشكل رئيس عن تجديد خلايا البشرة. ولكنّ! هنالك خطوات هامة يجب مراعاتها بعد تطبيق البخار للبشرة، وأهمها إغلاق مسام الوجه للحصول على أفضل النتائج. وفيما يأتي، "يطلعك "الخليج 365.نت" حول كيفية إغلاق مسام الوجه بعد البخار لبشرة تشّع نضارة وإشراق.

إغلاق مسام الوجه بعد البخار بخلطات طبيعية

إغلاق مسام الوجه بعد البخار بخلطات طبيعية

عادةً، وبعد تطبيق البخار تتوسّع مسامات البشرة، فتبدو أكثر وضوحاً، مثل الأنف والجبهة. ولإغلاق تلك المسامات بعد البخار، اختاري إحدى الخلطات الطبيعية التي نقدمها لك بين يديك:



الخيار وماء الورد

تُفيد هذه الخلطة في إغلاق مسامات الوجه وتمنح البشرة النضارة والإشراق

يحتوي الخيار على فيتامين "هـ"، والعديد من الزيوت الطبيعية التي تعمل على ترطيب، وتغذية البشرة، كما يحتوي على العديد من الخصائص القابضة التي تعمل على شد مسام البشرة، والتخلص من التجاعيد، والخطوط الدقيقة، بالإضافة إلى احتوائه على السيليكا التي تعمل على تأخير عملية الشيخوخة، وتفتيح لون البشرة.

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط المكوّنات مع بعضها جيداً للحصول على المزيج. يُوضع المزيج على الوجه باستخدام قطعة من القطن. يُترك المزيج طوال الليل، أو 15 دقيقة، ثُمّ يُغسل بالماء البارد. تُكرر هذه الطريقة يومياً للحصول على أفضل النتائج.

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صودا الخبز

تُساهم هذه الخلطة في إغلاق مسامات البشرة

تُستخدم صودا الخبز لغلق مسامات الوجه، ويكون هذا من خلال مزج مقدار قليل من الماء مع ملعقة واحدة من صودا الخبز، لصُنع عجينة توضع على المسامات المفتوحة في البشرة وتركها لمدّة تتراوح بين 5-10 دقائق، ثمّ غسلها بالماء الفاتر.

بياض البيض

يُفيد بياض البيض في غلق مسام البشرة، ويكون هذا من خلال خفق مقدار بياض بيضتين مع ربع كوب من عصير البرتقال الطازج، ثمّ توزيع المزيج على البشرة وتركه لمدّة ربع ساعة، ثمّ غسل الوجه بالماء الفاتر.

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الثلج

يساعد الثلج في إغلاق مسام الوجه

يُمكن أن يُساهم الثلج في إغلاق مسام الوجه، ويكون هذا من خلال غسل الوجه وتنظيفه جيداً، ثمّ تدليك البشرة بمكعبات الثلج لمدّة تتراوح بين 10-15 ثانية.



فوائد البخار للبشرة

لبخار الوجه فوائد جمالية58 عدّة

يفتح البخار المسام ويساعد على تفكيك أي تراكم للأوساخ من أجل تنظيف أعمق. يعمل فتح المسام أيضاً على تنعيم الرؤوس السوداء، مما يسهل إزالتها.

يعمل مزيج البخار الدافئ وزيادة التعرق على توسيع الأوعية الدموية وزيادة الدورة الدموية. هذه الزيادة في تدفق الدم تغذي بشرتك وتزودها بالأكسجين. والنتيجة هي توهج طبيعي وصحي.

يسمح فتح المسام بإفراز خلايا الجلد الميتة والبكتيريا والشوائب الأخرى التي تسد المسام وتساهم في ظهور حب الشباب.

يعمل البخار على ترطيب البشرة عن طريق المساعدة في زيادة إنتاج الزيت وترطيب الوجه بشكل طبيعي.

يُساعد بشرتك على امتصاص منتجات العناية بالبشرة بشكل أفضل.

يُعزّز تدفق الدم المتزايد أثناء جلسة البخار من إنتاج الكولاجين والإيلاستين. ينتج عن هذا بشرة أكثر حزماً وشباباً.

الشعور بالبخار الدافئ على وجهك يبعث على الاسترخاء. أضيفي بعض الروائح المهدئة باستخدام الأعشاب أو الزيوت الأساسية للعلاج بالروائح لتنقل البخار إلى مستوى آخر تمامًا من الهدوء.

الأساسية للعلاج بالروائح لتنقل البخار إلى مستوى آخر تمامًا من الهدوء. يُساعد البخار في تخفيف احتقان الجيوب الأنفية والصداع الذي غالباً ما يصاحب ذلك. يمكن أن تؤدي إضافة بعض الزيوت الأساسية إلى البخار إلى تعزيز التأثير.

لست بحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة من أجل بخار الوجه في منتجع صحي للاستمتاع بالمزايا؛ يمكن القيام به في المنزل باستخدام العناصر التي لديك بالفعل.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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