أفضل بلسم للشعر الجاف والخشن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 يونيو 2021 07:35 مساءً - تواجه الكثير من الفتيات مشكلة جفاف الشعر وخشونته، وهي المشكلة التي يجب الاهتمام خلالها بإصلاح الشعر الجاف وتغذيته من البداية - قبل أن يزداد سوءاً، فالشعر الجاف ينتج أساساً عن التصفيف بالحرارة، والصابون الكيميائي، والتعرض للشمس، وتنظيف الشعر بشكل متكرر.

وللتغلب على ذلك؛ لا بد من الاستعانة بشامبو وبلسم يستهدف الجفاف على وجه التحديد، ولا بد أن تتوفر به مكونات فائقة الترطيب، مثل زيت جوز الهند وزبدة الشيا، بالإضافة إلى مكونات مقوية مثل البيوتين والبانثينول.



أولاً: ما الذي تبحثين عنه في البلسم للشعر الجاف والخشن؟

لا بد من الاستعانة بشامبو وبلسم يستهدف الجفاف على وجه التحديد





- مكونات مرطبة

لإصلاح الشعر الجاف، يوصي خبراء التجميل بالشامبو والبلسم الذي يحتوي على زيت جوز الهند وزيت الأرغان وزبدة الشيا؛ إذ إن زيت جوز الهند يرطب ويخفف الشعر الباهت والخشن ويمنع فقدان البروتين من خلال تغذيته وتقويته بالفيتامينات.

ويحتوي زيت الأرغان على فيتامين E وزبدة الشيا التي تحبس الرطوبة، وهي غنية بالفيتامينات A و E مما يمنع التكسر.



- تجنب الكبريتات والمكونات القاسية

تجرد الكبريتات والمكونات القاسية الأخرى الشعر من الزيوت الطبيعية؛ إذ يمكن أن تكون شديدة الجفاف، وهذا بالضبط ما تحاول تجنبه، فأنت في حاجة إلى البلسم الذي يزيد الرطوبة ويصلح الشعر.

تابعي المزيد: منتجات ضرورية لصحة الشعر المصبوغ



ثانياً: أسباب جفاف الشعر

العناية بالشعر وترطيبه هام لحل مشاكل الشعر كافة



هناك عدة أسباب وراء جفاف الشعر حتى بعد الترطيب، ومنها عدم وجود ترطيب عميق للشعر؛ إذ يمكن أن يساعد الترطيب العميق الأسبوعي في علاج الجفاف.

وقد يكون لديك منتج يتراكم على خصلات الشعر، أو رواسب من الماء، وكذلك استخدام منتجات لا توفر الرطوبة، كمنتجات التصفيف، مثل الرغوة والمواد الهلامية.

وتراكم الكثير من المنتجات، مهما كانت المنتجات التي نستخدمها، حتى المكونات الطبيعية، يمكن أن يسبب الجفاف للشعر، خاصة عند استخدامها بكثافة يومياً؛ لذا لا بد من التأكد من غسل الشعر بالشامبو الخالي من الكبريتات أسبوعياً أو كل أسبوعين، ومن الضروري استخدام الشامبو العادي لإزالة كل الأوساخ والزيوت من الشعر وفروة الرأس، واستخدام بلسم عميق بعد ذلك لإعادة ترطيب الشعر.

تابعي المزيد: حيل جمالية قبل النوم ستجعل شعرك وبشرتك مثاليين