«النبض بيقف والحمل بيسقط كل مرة».. واقعة غريبة لسيدة تحلم بإنجاب طفل

القاهرة - سمر حسين - ماما

في مداخلة هاتفية، تلقت الإعلامية إيمان رياض، خلال برنامجها «من القلب للقلب»، أثناء استضافتها طبيبة النساء والتوليد شريفة شرف، سؤالا من سيدة تدعى «راضية»، من محافظة الإسكندرية، عن الأسباب التي تجعلها تفقد جنينها دائما في الأشهر الأولى من الحمل.

وقالت السيدة راضية، راويةً قصة فقدانها جنينها وتعرضها للإجهاض، قائلةً: «عندي 38 سنة، وكل ما أحمل، النبض عندي بيقف في أول الشهر الثالث، خايفة يشيلولي الرحم في مرة، أنا وجوزي مش قرايب، كنت متجوزة وانفصلت، وقعدت سنين واتجوزت تاني من سنة، وكنت حامل وسقطت من شهرين، النبض وقف في شهر ونصف».

وتابعت المتصلة قائلةً: «الإجهاض بيتم مثلا بعد ما يكون ضغطي عالي، وفي المرة الأخيرة جتلي كحة، مش عارفة أعمل ايه والدكاترة مبيقولوليش أي سبب».

وأشارت السيدة راضية، خلال المداخلة الهاتفية: «بعاني من الضغط العالي، بس مش بعالجه، وعملت تحاليل سكر ومرض القطط والسيولة، ومفيش حاجة، لما جالي كحة افتكرت إن عندي كورونا، مع العلم إني مدخنة وحاولت أبطل السجاير لمدة 10 أيام أثناء الحمل وفشلت، لإني بعاني من السمنة، وزدت 12 كيلو، ووزني وصل 90 كيلو وطولي 160، بخلاف المرض الوراثي العائلي وهو السكري».

وأوضحت المتصلة خلال السؤال: «في دكتورة كانت مرشحالي أشرب 5 سجاير في اليوم، وأنا بسقط في السنة 3 مرات، نفسي أحمل ويكون عندي ولاد».

وردت عليها الدكتورة شريفة شرف، قائلةً: «أول حاجة هتعملها هتخس 30 كيلو، وتروح تعمل عملية من عمليات التكميم، هي عندها وزن زيادة وتاريخ من السكر في العائلة ومدخنة، وكل ده هايتحل في حالة إنها تقلل من الوزن، السجائر مضرة مع الوزن والسكر والضغط مع الحمل».

وتابعت الدكتورة شريفة شرف، قائلةً: «في دراسات بتقول إن40٪ من حالات الإجهاض مجهولة السبب، فلازم نعرف إنه إرادة ربنا، التدخين قد يسبب ولادة مبكرة وضعف نمو الجنين، ولما السيدة المدخنة بتدخن أثناء الحمل قد يعرض الطفل للإصابة بالسكر».