طريقة عمل آيس كوفي.. يمكن تحضيره بأكثر من وصفة مختلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الحلويات من الأطباق التي لا يستغني عنها أحد، نظرا لاحتوائها على السعرات الحرارية المطلوبة للجسم، لاسيما بالنسبة لمن يفعلون مجهودا بدنيا عاليا، كالرياضيين وأصحاب الأعمال الشاقة، التي تحتاج حرق سعرات عالية يوميا، وحتى الأطفال الذين لا تتأثر أجسامهم كثيرا بتناول الحلويات مثل الكبار، فضلا عن شغفهم بمذاق الحلويات والطعم السكري بها. «الوطن» يستعرض طريقة عمل آيس كوفي، على طريقة الشيف سالي فؤاد وذلك من خلال برنامجها «حلو وحادق» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام.

مقادير عمل آيس كوفي

كوب لبن بارد

عبوة كريمة بودرة

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

ملعقة كبيرة ماء مغلي

نصف كوب ثلج أو آيس كريم

للزينة

كريمة مخفوقة

صوص شيكولاتة

طريقة عمل آيس كوفي

يخفق اللبن البارد مع كريمة البودرة ونخلط جيدا حتى يظهر فوم

نذوب ملعقة القهوة في ملعقة الماء المغلي ونضيفها الى الخليط ثم يضاف الايس كريم ونخلط جيدا

يزين جوانب كاس التقديم بصوص الشيكولاتة أولا ثم نضع الخليط

يزين بالكريمة المخفوقة وعلى الوجه صوص الشيكولاتة ويقدم باردا

آيس كوفي من وصفات الشيف نورا السادات

أما الشيف نورا السادات، التي عرضت طريقة عمل آيس كوفي، من خلال برنامجها «عمايل إيديا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن صنعها في المنزل أيضًا بخطوات سريعة.

مقادير قهوة مثلجة

قهوة سريعة الذوبان

لبن

ثلج

صوص كراميل

طريقة تحضير قهوة مثلجة

تضرب بودرة القهوة سريعة الذوبان مع ملعقة لبن بمضرب البيض الكهربائي

ثم تخلط مع اللبن

وتقدم القهوة مثلجة مع الثلج وصوص الكراميل

كوفي بالفستق

ويمكن تحضير أيضًا قهوة بالفستق بخطوات بسيطة، وعرضت الشيف زينب مصطفى، طريقة عملها من خلال برنامجها «بالصحة والراحة» المذاع أيضًا على قناة «سي بي سي سفرة»، فهي أيضًا من الوصفات التي يمكن تحضيرها سريعًا.

مقادير قهوة بالفستق

خليط القهوة

مكعبات ثلج

2 كوب كبير لبن بارد

فستق مطحون

صوص الفستق

طريقة تحضير قهوة بالفستق

تزين كاسات التقديم بصوص الفستق

يصب اللبن في كاسات التقديم مع قطع الثلج

يضاف خليط القهوة

على الوجه، يضاف الفستق المطحون وصوص الفستق

تقدم القهوة

قهوة بالفانيليا

ويمكن تحضير أيضًا قهوة بالفانيليا، وعرضت طريقتها الشيف زينب مصطفى، وذلك من خلال برنامجها «بالصحة والراحة» التي يمكن تحضيرها أيضًا بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل، دون الحاجة لشرائها من الخارج خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

مقادير عمل قهوة بالفانيليا

خليط القهوة

2 كوب كبير لبن

مكعبات ثلج

فانيليا سائلة

لبن مكثف محلي

ماكرون ملون للتقديم

طريقة تحضير قهوة بالفانيليا

يوضع الثلج مع اللبن المكثف في كاسات التقديم

تخلط الفانيليا مع اللبن ويصب الخليط في الكاسات

يضاف خليط القهوة على الوجه

يزين الوجه باللبن المكثف، وتقدم