صورة رومانسية تجمع راندا رياض ومحمد الشرنوبي في المالديف: «سعادتي وكبريائي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أحدث صور تجمعها بزوجها.

وظهرت «راندا» في الصورة وهي تحتضن زوجها أثناء تواجدهما في جزر المالديف، لقضاء العطلة الصيفية معلقة على الصورة: «سعادتي وكبريائي».

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على الصورة، قائلين: «يا حلوين.. ربنا يحفظكم يارب ويسعدكم دايمًا.. حبايبي اللي وحشني.. ربنا يخليكم لبعض دايمًا».

راندا رياض تحتفل بعيد ميلاد محمد الشرنوبي

وكانت راندا رياض، شاركت المتابعين عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قبل فترة، صور احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد الشرنوبي، بمشاركة عدد من الصور التي تجمعهما.

وتغزلت راندا في زوجها قائلةً، «كل سنة وانت طيب يا أحلى حاجة وأهم واحد في حياتي كلها، كل سنة وانت طيب يا حب عمري، ربنا يخليك ليا ويحفظك ويحميك يا أطيب قلب في الدنيا».

تعافي محمد الشرنوبي وراندا رياض من كورونا

وأعلن الثنائي راندا رياض ومحمد الشرنوبي، منذ فترة عبر «إنستجرام»، إيجابية إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وقالا «الحمد لله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا.. شكرًا لكل اللي سألوا علينا وأتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه».

وجاء أول ظهور لراندا رياض، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت داخل منزلها وهي واقفة بجانب شجرة الكريسماس، مرتدية جيب قصيرة وبلوفر أسود، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها كعادتها، دون مبالغة في وضع مستحضرات التجميل.